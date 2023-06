Calciomercato Inter: Hakimi torna, ok del PSG allo scambio

Calciomercato Inter, arriva la svolta che tutti i tifosi stavano aspettando. Si apre la strada per il ritorno di Hakimi, dal momento che il PSG ha dato il via libera per il grande scambio. E si tratta probabilmente del grande colpo di questa sessione di mercato estiva non ancora iniziata.

La finale di Champions League disputata, nonostante la sconfitta, è tornata a dare all’Inter una dimensione internazionale che nell’ultimo periodo aveva un po’ perduto. In sede di mercato questo avrà della conseguenze in maniera quasi del tutto inevitabile ed i primi segnali iniziano a vedersi. Achraf Hakimi, infatti, sta spingendo in maniera importante per tornare in nerazzurro ed in tal senso arrivano sviluppi a dir poco significativi. Il Paris Saint Germain, infatti, ha dato l’ok per lo scambio che può far felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime.

Calciomercato Inter, ritorno per Hakimi

Ha lasciato il segno in maglia nerazzurra Hakimi, che nella stagione 2020-2021 ha collezionato 7 gol, macinato tanti km e fornito assist per i compagni. Purtroppo, però, dopo una sola annata è stato costretto ai saluti dalla situazione economica a dir poco delicata del club. Adesso, però, sta spingendo per avere, per così dire, una seconda possibilità nella città in cui si è espresso meglio.

A Parigi, infatti, è stato spesso titolare ed i numeri, anche in zona gol, sono stati eccellenti. Nonostante questo, però, non sembra essere scattato il feeling tra lui e la piazza e per questo vedrebbe di buon occhio, per così dire, un trasferimento. Lui spinge, come detto, per tornare a Milano ed i rapporti tra Inter e PSG, paradossalmente, potrebbero essere un fattore. La situazione, infatti, si è degradata dopo l’affare Skriniar ed ora i transalpini potrebbero, per rimediare allo sgarbo, agevolare il suo addio.

Via libera dal PSG

A riferire la notizia è Marco Barzaghi, giornalista da sempre vicino all’Inter, che spiega come si tratterebbe di un modo per mettere a segno una sorta di scambio. Una soluzione che vale come scusa per l’affare Skriniar potrebbe essere quella di dare in prestito Hakimi all’Inter in una sorta di scambio. Una pista, però, che non è assolutamente in discesa e che presenta diverse insidie. In ogni caso Simone Inzaghi ci spera ed incrocia le dita.