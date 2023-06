Marika Fruscio, primo piano incandescente: si vede (quasi) tutto

Brianzola di nascita, napoletana di origine, Marika Fruscio appare sul web con le sue foto super hot. Il primo piano è incandescente

Marika Fruscio, influencer, star del web, volto noto dei programmi sportivi delle televisioni private campane e non solo, continua a essere “l’oggetto del desiderio” del popolo social.

Non potrebbe essere altrimenti visto che lei stessa, volutamente, ci regala pose e immagini che lasciano davvero senza fiato. Un seno giunonico, uno dei più belli del mondo dello spettacolo italiano. Un corpo scolpito, gambe bellissime, fino ad arrivare ad un lato B da urlo.

Ama provocare la bella Marika, sa bene che possiede un’arma incredibile: un corpo a prova di bomba dove varrebbe la stessa dicitura che appare su certi flaconi, del tipo: “Non esporre eccessivamente al contatto con gli occhi”.

I deboli di cuore sono avvertiti, la visione di Marika Fruscio non è certamente adatta a chi è cagionevole di salute, oppure a chi rischia seriamente di rimanere folgorato al primo sguardo.

Naturalmente stiamo ironizzando per raccontarvi che Marika Fruscio, da anni, è davvero una star dei social e guardandola bene se ne può comprendere la ragione.

Lombarda nata in Brianza, una vera bomba sexy e di erotismo, Marika ormai ha abbracciato la cultura partenopea, si sente napoletana in tutto e per tutto e non c’è dubbio che il popolo campano ama questa sua predilezione. Pochi sanno che, però, le sue origini sono proprio napoletane, nonostante sia nata al Nord.

Marika Fruscio, bomba di erotismo: si vede tutto

Marika Fruscio, classe 1979, è nata il 3 Gennaio ad Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, ed è una giornalista di forti origini meridionali nonostante i natali al nord. Tanti gli episodi, della vita privata e del mondo dello spettacolo, che hanno contrassegnato la sua vita.

Partiamo dalle vicende personali, e dal tentativo di ridurre il seno, sin dall’adolescenza, per evitare problemi di salute. A quanto pare la bella Marika ci ha rinunciato del tutto, per nostra fortuna…

Passiamo poi alla passione sportiva, quella per i colori del Napoli. L’amore per la maglia azzurra supera ogni immaginazione. Non è un caso che abbia promesso di spogliarsi per lo scudetto della squadra di Spalletti e finalmente lo ha fatto.

Il suo corpo è una bomba a orologeria, pronto ad esplodere in ogni momento. Il popolo del web si è accorto da tempo delle sue incredibili qualità fisiche, ma diciamoci la verità, la bella Marika fa ben poco per nasconderle. La provocazione è il suo “mestiere”.

Marika, oltre a essere bella e avvenente, è anche una perfetta comunicatrice di se stessa e delle sue qualità fisiche. E’ per questa ragione che sa come cogliere nel segno: anche questa volta ha poco o nulla indosso. E non c’è spazio per l’immaginazione.