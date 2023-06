Un disastro finale, adesso è finita davvero

La finalissima di Champions League ha lasciato l’amaro in bocca all’Inter. Un ko ricco di rammarico per le occasioni sciupate sottoporta: protagonista in negativo Lukaku in merito al quale ora va valutato il futuro

Steccare nella serata più importante della carriera: è successo a Romelu Lukaku nella finale di Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City di Pep Guardiola. Una gara da dimenticare per il gigante belga, che subentrato ad inizio ripresa al posto di Dzeko ha avuto sulla testa la chance più ghiotta per il pareggio.

Big Rom ha infatti sprecato da pochi passi un’occasione importante sparando addosso ad Ederson, protagonista di una parata tanto rocambolesca quanto rilevante ai fini del risultato finale. Tanto rammarico per l’Inter, insufficiente in tutti i suoi offensivi, e per lo stesso Lukaku che era reduce dal suo miglior periodo di forma dal ritorno in nerazzurro.

Negli ultimi due mesi di stagione il belga sembrava essere tornato alla sua versione 1.0 della prima avventura interista, eppure ha ‘tradito‘ nuovamente proprio nel momento più importante e di maggiore bisogno. Un vero e proprio deja-vù riportando alla mente anche la finale di Europa League persa proprio ai tempi di Conte, quando Big Rom fu protagonista negativo e sfortunato di un autogol.

A conti fatti Lukaku ha fallito la chance del riscatto definitivo ancor più che la finale di Champions. Una serata che fa ripiombare il belga al centro delle critiche dei tifosi.

Calciomercato Inter, Lukaku disastroso in finale: la riflessione sul futuro

14 gol e 7 assist complessivi per Lukaku che ha rimpinguato i suoi numeri solamente nell’ultimo scorcio di stagione, provando ad essere incisivo quanto più possibile proprio nella fase calda, dopo mesi di critiche su uno stato di forma lontanissimo dalla sua versione migliore.

Tutti i progressi sono stati però cancellati con un colpo di spugna da un tiro di testa troppo tenero e centrale nei minuti finali dell’ultimo atto della Champions League. Un colpo di testa che avrebbe potuto cambiare la storia dell’Inter e la sua personale, ora che ci sarà anche da valutare un riscatto che può allontanarsi sempre di più.

La finale disastrosa evidenzia infatti ancora una volta il flop di Lukaku in alcuni momenti decisivi ed induce ad inevitabili riflessioni sul da farsi. Dopo la disastrosa prestazione in finale è infatti sempre più complicato un ritorno del belga all’Inter. Poco decisivo nelle partite che contano, il centravanti è nel mirino della critica e dei tifosi, e a queste condizioni economiche, appare difficile pensare ad un ritorno in nerazzurro dopo il rientro al Chelsea per fine prestito.