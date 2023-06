Nadal, altra batosta: prima o poi doveva succedere

Dopo i numerosi infortuni, arriva un’altra batosta nei confronti di Rafa Nadal. Ecco cosa è successo

Momento molto difficile per Nadal, alla ricerca di un recupero pieno dopo i recenti problemi fisici. Si attende infatti quando potrà rientrare a disputare un incontro di tennis in modo ufficiale, così da cercare di terminare al meglio una lunga e luminosa carriera.

Questo 2023 per lo spagnolo è stato a dir poco complicato, non avendo ancora potuto disputare un incontro. L’ultimo è stato infatti giocato a Torino nello scorso autunno, quando prese parte alle Atp Finals. A farlo fuori di recente è stato un problema all’anca, tanto da costringerlo a rinunciare al Roland Garros.

Un amaro rinuncio, visti i ben 14 successi colti a Parigi, record assoluto per un tennista ad un torneo del Grande Slam. A preoccupare i tanti tifosi di Nadal sarà però quello di capire quando potrà rientrare, non essendoci ancora una data stabilita.

Tale rinuncia lo ha costretto a perdere i 2000 punti Atp conquistati la scorsa stagione, motivo per il quale si ritroverà nel ranking fuori dai primi 100. Una circostanza del genere non capitava dall’inizio della sua carriera, ma nelle prossime settimane sarà assente anche a Wimbledon.

Nadal, che batosta: ora è successo!

Lo stesso tennista ha fatto capire come il prossimo anno sarà l’ultimo della sua carriera, nel 2024 avrebbe inoltre la possibilità di ritrovarsi per due volte sulla terra rossa di Parigi, oltre al torneo del Grande Slam. La capitale francese sarà sede delle prossime Olimpiadi, e la rassegna a cinque cerchi potrebbe rappresentare per il maiorchino la possibilità migliore per chiudere.

Riguardo al presente, proprio il Roland Garros gli ha riservato una brutta notizia: il successo di Novak Djokovic ha consentito infatti al serbo di staccare il rivale nella graduatoria specifica ai tornei vinti del Grande Slam, arrivando a quota 23, di cui 10 Australian Open e 7 Wimbledon.

Tra i 2 campioni vi è un solo anno di differenza, ma viste le ottime condizioni fisiche di Djokovic, il sorpasso rischia di diventare definitivo su Rafa Nadal, il quale ne ha portati a casa 22, oltre ai 14 RG per il tennista spagnolo vi sono le 4 vittorie ottenute agli US Open e 2 trionfi ciascuno agli AO ed a Wimbledon. Ma al duello non è stata ancora messa la parola fine, in attesa che possano ritornarsi a sfidare ancora qualche altra volta i fuoriclasse in questione.