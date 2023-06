Dal Barcellona all’Italia: bastano 10 milioni

Il Barcellona potrebbe lasciar partire un profilo molto apprezzato in Italia, per una cifra di appena 10 milioni. Un’occasione unica per molte big della Serie A

La squadra di Xavi, reduce dalla vittoria della Liga, vuole continuare a crescere per tornare protagonista anche in Champions League. Per il bilancio serve però anche qualche cessione eccellente, come quella di un profilo di grande talento.

L’ultima stagione è stata quella del riscatto per il Barcellona, vessato dagli ultimi trionfi del Real Madrid e dall’addio di Messi di un paio d’anni fa. Il nuovo ciclo firmato Xavi ha portato i primi frutti, con la Liga vinta di autorità proprio davanti alle due squadre di Madrid.

I moltissimi milioni spesi la scorsa estate hanno dato il frutto sperato, pur non rispettando a pieno i paletti del Fair Play Finanziario. Proprio per questo il possibile ritorno del fenomeno argentino, ceduto al Psg nel 2021, è sfumato sul più bello.

Al Camp Nou i conti non tornano e per partecipare alla Champions League c’è bisogno di qualche cessione eccellente. I nomi finiti sulla lista di partenza sono diversi, tra cui spiccano anche talenti del calibro di Raphinha, De Jong e Ansu Fati. Oltre a questi, e forse anche prima, c’è il profilo di Eric Garcia, difensore centrale rientrato alla base dopo l’esperienza al Manchester City di Guardiola.

Il classe 2001 era considerato come il vero erede di Piqué ma per ora non è riuscito a mostrare in pieno il proprio potenziale. Nella Liga ha giocato poco più di un terzo delle partite da titolare e anche in Europa non ha lasciato traccia.

Il Barcellona vende Eric Garcia: l’Inter è pronta a dare l’assalto

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo sport.es, su Eric Garcia ci sono diversi sondaggi da parte di squadre di Serie A, in particolar modo una: l’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di un paio di pedine per sostituire il partente Skriniar e per dare fiato al 35enne Acerbi. Eric Garcia rappresenta una delle opzioni preferite di Marotta e si può prendere anche ad un prezzo davvero vantaggioso.

Il cartellino del centrale destro è di 10 milioni di euro, anche perchè essendo arrivato a parametro zero dal City rappresenterebbe una plusvalenza piena. Considerando che nella rosa blaugrana ci sono già nomi quali Araujo, Christensen, il nuovo acquisto Íñigo Martínez e Koundé, la batteria di centrali può dirsi completa.

Oltre all’Inter attenzione all’inserimento possibile di Juventus e Milan che cercano un giocatore con queste caratteristiche. Eric Garcia in Serie A il prossimo anno è più di un’opzione.