Juve, infortunio più grave del previsto: il suo rientro slitta ad agosto

Infortunio più grave del previsto per il giocatore: il suo rientro slitta ad agosto, prima tegola per Allegri

La stagione della Juventus è stata molto negativa e per il secondo anno consecutivo i bianconeri non hanno portato trofei a casa. Un tonfo davvero pesante che ha messo in fortemente in discussione il futuro di Allegri per qualche giorno, prima della conferma da parte della società.

La Vecchia Signora ha incontrato il tecnico livornese per pianificare quella che sarà la prossima stagione che si preannuncia ancor più complicata dell’ultima da poco conclusasi.

La Juventus non parteciperà alla prossima Champions League e, a patto che non arrivi una squalifica da parte dell’UEFA, disputerà l’Europa Conference League ed è chiamata ad un vero e proprio ridimensionamento.

Ridimensionamento chiesto anche dalla situazione economica del club bianconero che non naviga in acque tranquille ed alcuni top player come Vlahovic o Chiesa potrebbero lasciare il club in caso di arrivo di offerte importanti.

Il mercato della Juventus sarà più improntato su affari low cost e sulla linea verde, con lo stesso Allegri che sa bene che dovrà puntare molto di più sui giovani della rosa per far ripartire i bianconeri.

Nell’ultima stagione, l’apporto dei giovani come Iling-Junior è stato fondamentale per una Juventus falcidiata dagli infortuni ed il prossimo anno lo sarà ancora di più.

In questo senso, però, Allegri ha già dovuto incassare la prima tegola per la prossima stagione, in quanto l’infortunio subito da Fagioli in Europa League è stato più grave del previsto e lo stesso giocatore ha ammesso che il suo ritorno slitterà di qualche mese, facendogli perdere buona parte della preparazione estiva

L’annuncio di Fagioli spiazza i tifosi: slitta il rientro del centrocampista

Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, Nicolò Fagioli ha parlato del suo infortunio subito in Europa League contro il Siviglia che gli ha fatto saltare gli ultimi impegni stagionali.

Il centrocampista riportò una frattura della clavicola dopo un contrasto molto rude con Gudelj e fu costretto a lasciare il campo anzitempo. Inizialmente erano previsti solo due mesi di stop dopo l’operazione, ma è stato lo stesso Fagioli durante l’intervista ad annunciare che il suo ritorno slitterà di qualche altro mese, spiazzando completamente i tifosi.

Fagioli ha dichiarato di stare molto meglio rispetto a qualche settimana fa e che ha recuperato del tutto dall’operazione subita, sottolineando come sia stato un infortunio sfortunato.

Il giovane centrocampista bianconero, però, ha poi dato una brutta notizia ai tifosi e allo stesso Allegri, affermando che il suo rientro in campo è previsto tra fine luglio ed inizio agosto.

Ciò significa che il tecnico livornese non avrà il giocatore a disposizione per la prima parte di preparazione estiva e Fagioli salterà sicuramente anche la tournée negli Stati Uniti.

Una notizia che non fa felice Allegri che ha dimostrato di puntare molto su Fagioli nella passata stagione ed avrebbe preferito sicuramente averlo con lui fin dall’inizio della preparazione estiva.