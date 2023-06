Regalo super per Pioli, il primo colpo del Milan è un grande bomber: che nome

Il Milan di Pioli ha pronta una soluzione importante per la prossima stagione, una punta che porterà gol e qualità offensiva

I rossoneri sanno benissimo come serve un uomo lì davanti che possa fare la differenza, da abbinare a Rafael Leao e che possa prendere il posto di Giroud nel prossimo futuro. Un nome su tutti sembra essere il prescelto del tecnico.

Le scelte del Milan saranno osservate con ancora più scrupolo, considerando come l’addio di Maldini e Massara sia stato il vero movimento della stagione sinora. Salutati i due dirigenti che hanno costruito la squadra degli ultimi anni, arrivano ora nuove idee per la prossima stagione, cercando di anticipare le big per un bomber in grande ascesa.

Stefano Pioli ha dato l’ok, i rossoneri possono puntare su un grande talento. Un calciatore giovane, che segna e dal costo comunque accessibile, per andare avanti con fiducia e comprare così l’attaccante del futuro.

Le scelte nel calciomercato del Milan sono da ponderare, considerando come sono in tanti a fare le valigie e bisognerà, anche numericamente, trovare dei sostituti che siano subito all’altezza della rosa, per non perdere punti preziosi come avvenuto nella scorsa stagione.

Tutto ciò è ben impresso nella mente dei rossoneri, che possono così comprare in Premier League un calciatore dal prezzo abbordabile.

Milan in pole, arriva un giovane big

Il Milan punta Fabio Silva, portoghese di proprietà del Wolverhampton e bomber dal sicuro avvenire.

Il lusitano ha bruciato tutte le tappe, esordendo a 16 anni con il Porto e girando in lungo e in largo. Di proprietà inglese, nell’ultima stagione è andato in prestito prima all’Anderlecht e poi al Psv Eindhoven, dimostrando un talento raro per un calciatore giovane come lui.

Il ventenne ha giocato e segnato tanto nei due club, tornando ora in Inghilterra ma con una valigia già pronta verso un nuovo top club, probabilmente a titolo definito.

Come riporta Tuttosport, i rossoneri potrebbero spiazzare tutti. Gli inglesi potrebbero accettare 25 milioni per Fabio Silva, una quotazione in linea con i parametri per un ventenne dal gol facile e con una buona esperienza internazionale.

Un attaccante di prospettiva e con una grande verve offensiva, facilitato da uno scatto bruciante e un’agilità che ben in pochi hanno. Il colpo ideale per il Milan del presente e del futuro, Silva ha dimostrato di sapersi integrare in ogni tipo di attacco e potrebbe essere davvero la rivelazione della prossima Serie A.