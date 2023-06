Bonucci all’Olympique Marsiglia: tutta la verità

Leonardo Bonucci è arrivato al capolinea della sua avventura juventina. Tra presunte voci di mercato e trattative avviate, ecco come stanno le cose

Dopo una stagione passata sotto tono, con molti infortuni e pochissima continuità, il bruttissimo errore contro la Spagna in Nations League potrebbe aver segnato la fine della sua esperienza con la Nazionale. Nel suo futuro c’è una nuova esperienza?

Non è stato un anno particolarmente positivo per la Juventus e per il suo capitano. Dopo la partenza di Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci si è ritrovato con il peso dello spogliatoio tutto sulle sue spalle. Il difensore italiano è stato fermato diverse volte dagli infortuni, non trovando mai continuità e mettendo insieme un totale di 26 presenze (raramente per 90′).

Un totale di 1520′ che indicano un’usura fisica e forse mentale quasi comprensibile per un calciatore di 36 anni. La motivazione per continuare Bonucci l’ha trovata nella Nazionale e nella voglia di strappare una convocazione per gli Europei del 2024 in Germania. Difendere con le unghie e con i denti il titolo conquistato a Wembley nel 2021 è più di una spinta ma una vera missione. Purtroppo, però, per convincere Mancini ad inserirlo nei 23 servirà innanzitutto una stagione da titolare il prossimo anno e poi limitare al minimo gli errori in campo.

Contro la Spagna, nella semifinale di Nations League persa in Olanda, si è reso protagonista di un errore grossolano in disimpegno, che ha consentito a Yeremy Pino di portare in vantaggio “Le Furie Rosse”. Una disattenzione molto grave per un calciatore della sua esperienza, che gli è costata la sostituzione all’intervallo.

Leonardo Bonucci, Marsiglia può essere la prossima destinazione: l’OM punta forte su di lui

Proprio nel tentativo di ritrovare continuità di impiego e nuove motivazioni, Bonucci potrebbe decidere di lasciare la Juventus nel corso dell’estate. In modo ufficiale, l’ex centrale del Milan, ha sottolineato che a prescindere dalla convocazione per i prossimi Europei, la stagione 2023/2024 sarà l’ultima della sua carriera. Il 30 giugno 2024 appenderà gli scarpini al chiodo, qualsiasi cosa succeda.

Il mercato potrebbe regalargli la possibilità di confrontarsi con un’altra avventura interessante, in Ligue 1. Come riportato da Tuttosport, infatti, sulle tracce del #19 c’è forte l’interesse dell’Olympique Marsiglia.

Il portale Footmercato.net ha spiegato nelle ultime ore come l’addio improvviso di Tudor abbia bloccato il mercato dei francesi, ma i passi avanti per arrivare ad un profilo come Bonucci si stanno compiendo a prescindere da chi sarà il nuovo tecnico.

Il presidente Longoria è diviso tra Marcelino e Christophe Galtier, per rilanciare la sfida al Psg la prossima stagione. Bonucci potrebbe prendere il posto di Eric Bailly, destinato al ritorno al Manchester United dopo un anno di prestito.