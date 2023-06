Ultim’ora Inter: oggi arriva un’altra ufficialità

Cosa sta succedendo in casa dell’Inter? L’ufficialità che nessuno si aspettava, ma che starebbe già per arrivare.

Non sembrerebbe un mercato estivo di gran lusso per le squadre italiane, anche se almeno tra i dichiarati, gli obiettivi sono molti e su tanti fronti. Le big preparano i loro nomi preferiti, ma non è da escludere che diversi tra questi, possano finire all’estero. Ed intanto, ci vanno a giocare anche molti calciatori che in Serie A già ci sono ora. L’Inter è interessatissima su questo fronte.

Il Milan potrebbe perdere Sandro Tonali a breve, viste le proposte indecenti che arrivano dalla Premier League, da dove cioè, potrebbero arrivare anche richieste di informazioni per Dusan Vlahovic. Non si sa ancora quale potrebbe essere invece, la destinazione di Marcelo Brozovic, comunque sempre più lontano dall’Inter, che teme anche attacchi per Andre Onana e Nicolò Barella su tutti. E poi c’è il Napoli che ha una clausola rescissoria sul contratto dell’ottimo difensore, Min-jae Kim, che infatti a breve potrebbe partire.

Tra l’altro, da poco il Fenerbahçe SK ha anche acquistato un Edin Dzeko che si pensava dovesse restare almeno un anno ancora in nerazzurro. In tanti vanno via, il campionato italiano deve correre ai ripari, non si può rischiare che questo venga pesantemente impoverito in una sola sessione di mercato. Però per ora è quello che sta succedendo, con anche Marco Asensio che piaceva al Milan e non arriverà, e Nkunku dato tra le opzioni del Napoli, e che ha detto già ‘Sì’ al Chelsea.

Ultim’ora Inter: oggi un’altra ufficialità

Fortuna, tornando ad Onana, che il portiere non ha ancora abbandonato i nerazzurri, dopo un solo anno di militanza nel campionato italiano, perché è al portiere camerunese che sarebbe legata una nuova delusione. Infatti l’Inter pensava soprattutto al portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, in caso di sua partenza. L’estremo difensore friulano però, non si legherà ai nerazzurri, né tantomeno ad altre squadre di A.

A breve dovrebbe addirittura arrivare l’ufficialità, il portiere classe ’96 starebbe per trasferirsi in Premier League. Al centro di una trattativa lampo, il Tottenham che starebbe per trasferire nelle casse empolesi, circa 20 milioni di euro per portarlo a casa subito. Dopo essere partito dalla Serie D con il Fontanafredda, Vicario ha vestito le maglie di Venezia, Perugia e Cagliari, prima di Empoli. Non sembra però, che a breve si trasferirà in una big italiana, anche lui preferisce l’estero.