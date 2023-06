Elodie esagerata: lo scatto e il messaggio stendono i fan

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Elodie ha mandato in visibilio i tantissimi follower della cantante: il suo fisico è strepitoso

Il successo di Elodie è sotto gli occhi di tutti. La cantante di Roma, dopo gli ottimi riscontri ricevuti per il brano Due – giunto al nono posto nella classifica finale dell’ultimo Festival di Sanremo – ha di nuovo conquistato tutti con la canzone Pazza Musica. Il brano, uscito il mese scorso, è in ‘heavy rotation’ in radio ed è ascoltatissimo su tutte le piattaforme.

In realtà si tratta di una canzone di Marco Mengoni – contenuta all’interno dell’album Materia (Prisma) – che il cantautore di Ronciglione (vincitore di Sanremo 2023 con il brano Due vite) ha voluto proporre assieme a Elodie, riscuotendo un enorme apprezzamento da parte dei fan anche per il video musicale che vede protagonisti i due artisti.

Le cose sembrano andare a gonfie vele per Elodie, sia a livello professionale che sul piano privato. La cantante romana è innamoratissima di Andrea Iannone, tanto da decidere di lasciare l’Italia e trasferirsi in Svizzera assieme al pilota di Vasto. Stando ai rumors, infatti, la coppia è ormai pronta a traslocare nella villa di Iannone, che si trova a Lugano: l’obiettivo è quello di stare il più lontano possibile da telecamere e riflettori per godersi un po’ di privacy e intimità.

Elodie non si contiene, lo scatto è sensazionale: fan impazziti

Elodie è inoltre seguitissima su Instagram, dove può contare su oltre 3,2 milioni di follower. I tantissimi fan seguono sempre con grande attenzione gli aggiornamenti della cantante, che posta spesso foto che tolgono il fiato ai suoi ammiratori. Proprio l’ultimo scatto pubblicato sul noto social da Elodie ha mandato in estasi tutti i suoi fan.

Nella foto si vede la cantante capitolina in primo piano, su un balcone, con indosso un costume marrone molto attillato che esalta il suo fisico da urlo e le sue generosissime forme. Lo sguardo di Elodie è penetrante mentre la lunga chioma castana scivola sulle sue spalle. Oltre alla foto, i follower impazziscono anche per la didascalia postata dall’artista.

“Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano“, scrive Elodie, taggando Durex Italia, l’azienda che produce preservativi e altri prodotti per il benessere sessuale. Lo scatto ha ottenuto una valanga di like e in tanti hanno voluto lasciare un commento per elogiare la straordinaria bellezza di Elodie.

Tra i commenti spunta anche quello di Elisa Toffoli: “Ma come possiamo fare qua?“, scrive la famosa cantante. Elodie gradisce, replicando con quattro emoji della faccina che ride fino alle lacrime.