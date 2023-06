Rivoluzione Juve: pronto un clamoroso doppio ritorno in Serie A

In casa Juventus sono pronti a cambiare tutto: due calciatori potrebbero tornare in Serie A

Come sempre il mercato ci regala momeni di grande suspence nei quali anche il colpo ritenuto impensabile diventa via via sempre più concreto. Quando si parla di Juventus poi le attenzioni aumentano poiché la curiosità attorno all’operato della società bianconera, dopo tutto quello che ha passato a livello giudiziario, è molto alta.

E così l’estate 2023 si prospetta essere la più importante per la Vecchia Signora, la quale ha abituato i suoi tifosi a colpi di mercato di primo livello. Pertanto, le attenzioni mediatiche su di essa sono sempre state elevatissime.

Adesso però le cose sono drasticamente cambiate a causa di alcuni motivi che sono noti ai più: la Juventus cercherà prima di piazzare qualche colpo e poi, con i denari incassati, si fionderà su nuovi profili. Alcuni di essi sono molto interessanti e hanno preso quota nelle ultime ore. In particolare, sarebbero due i nomi sondati dalla dirigenza bianconera.

Juventus: spuntano due ex della Serie A

La Juventus vorrà incassare il massimo possibile dalla vendita di qualche gioiello scontento. Tra gli altri spunta il nome di Dusan Vlahovic il quale è sempre più propenso a lasciare la squadra che lo aveva accolto nemmeno un paio di anni fa. Serbo pronto a dire addio, con la Juventus che nelle ultime settimane ha abbassato le sue pretese facendo capire di volersi liberare del calciatore. Ora ha fissato il prezzo a 60 milioni.

Una cifra importante ma all’estero, dove sicuramente girano più soldi, potrebbero accontentare la società bianconera. Se si dovesse concretizzare, e ci sono tutti i presupposti, l’addio del centravanti ex Viola, allora la Juventus si fionderà su due nomi già conosciuti per il loro passato italiano.

Il primo di essi è quello di Mauro Icardi, attaccante di proprietà del Paris Saint Germain. ma che con l’arrivo, sempre più probabile, di Luis Enrique, sarebbe pronto a lasciare Parigi. Ci sarebbero stati i primi contatti tra le due società, al momento nulla è ancora deciso, ma la Juventus può definirsi in vantaggio rispetto alle altre.

Oltre a Icardi, tiene banco il nome di Nicolò Zaniolo il cui passaggio in bianconero dipenderà dalle scelte del Galatasaray che lo ha acquistato nel mercato di gennaio.

Il club turco ha già avuto colloqui con la società bianconera. Il presidente Dursun Özbek è stato visto a Milano nei giorni scorsi. Sul piatto campeggia il nome di Weston McKennie che interessa non poco ai campioni di Turchia. Scopo della Juventus è quello di piazzarlo a titolo definitivo con lo scopo di abbassare le pretese dei turchi. La trattativa è ancora in corso e ulteriori elementi saranno più chiari nelle prossime ore.