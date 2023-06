Adios Juventus: vola da Xavi al Barcellona

Un’importante pedina della Juventus è ormai ad un passo dal lasciare Torino: sta per firmare con il Barcellona.

La Juve sta sondando il mercato per cercare di individuare i profili adatti da regalare a Massimiliano Allegri, possibilmente già entro il primo giorno di ritiro estivo. Tuttavia, prima ancora di agire in entrata i bianconeri hanno bisogno di liberarsi di alcuni giocatori che ormai non fanno più parte del progetto.

Nelle scorse settimane sono andati via Angel Di Maria e Leandro Paredes, entrambi dopo una sola stagione a Torino. Nessuno dei due ha lasciato il segno in quest’avventura bianconera e pertanto le strade non potevano che separarsi. La Juve potrebbe poi lasciar andare altri giocatori che hanno ingaggi molto pesanti, come ad esempio Alex Sandro, per cui si valuta la rescissione consensuale.

Con Adrien Rabiot proseguono le trattative per arrivare ad un rinnovo, mentre sembra si siano definitivamente spente le speranze di vedere un veterano indossare la maglia della Juventus anche nella prossima stagione.

Stiamo parlando di Juan Cuadrado, che pare ormai destinato a lasciare la Continassa. Il contratto del colombiano scade il 30 giugno e l’impressione è che ormai il laterale destro andrà via a parametro zero.

Lascia la Juve: nel suo futuro c’è il Barcellona

Nonostante i 35 appena compiuti, Cuadrado ha dimostrato di essere ancora una pedina affidabile ed è per questo che le richieste non mancano.

In prima fila sembrerebbe esserci il Barcellona di Xavi, alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo che Koundé ha fatto chiaramente capire di non voler più occupare quella posizione.

I blaugrana hanno chiesto informazioni per Joao Cancelo, ma il prezzo troppo alto del terzino portoghese ha fatto desistere la dirigenza del Barca.

Il nuovo obiettivo di Xavi sembra essere diventato proprio Juan Cuadrado. Il Barcellona potrebbe approfittare della necessità della Juventus di liberarsi di contratti troppo onerosi – i bianconeri non potranno usufruire degli introiti Champions – e presentare così un’offerta allettante al colombiano.

L’arrivo di Cuadrado, come accennato, verrebbe accolto con molto favore da Xavi, che gradirebbe un elemento di grande esperienza come il colombiano.

Cuadrado potrebbe anche fare da chioccia al giovane Julián Araujo, appena prelevato dai Los Angeles Galaxy: l’operazione sembra avere solo dei vantaggi per il Barcellona. Tuttavia, stando alle ultime news pare che su Cuadrado ci sia anche la Lazio di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano ha allenato il giocatore nell’anno in cui si è seduto sulla panchina della Juventus (vincendo il tricolore) e sarebbe ben felice di riaverlo di nuovo a disposizione.