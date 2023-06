Niente rinnovo e addio: via dall’Inter dopo dieci anni

L’Inter pensa al futuro e ragiona sulla rosa: dopo dieci anni in nerazzurro, un senatore dello spogliatoio potrebbe non farne parte.

La dirigenza dell’Inter sta riflettendo su quelle che potrebbero essere le manovre di mercato, ma anche sugli eventuali rinnovi di contratto.

La stagione dell’Inter è stata molto intensa e si è chiusa con due trofei in bacheca (Coppa Italia e Supercoppa) ed una finale di Champions League. Ora, però, si pensa già al futuro con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto dopo un campionato al di sotto delle aspettative.

Sarà molto importante l’andamento del calciomercato per capire quale sarà il livello della rosa di Inzaghi: ad oggi ci sono diversi punti di domanda fra possibili conferme e addii sempre più probabili. La società spera di risolvere tutto nel minor tempo possibile: un senatore, intanto, è sempre più lontano da Milano.

La rosa dell’Inter ha diversi punti di domanda. Uno dei più grandi riguarda sicuramente il futuro di Romelu Lukaku: lui vuole rimanere a Milano e la volontà è reciproca, ma il Chelsea, per ora, non ha aperto ad un nuovo prestito. Il giocatore insisterà con i Blues ed i nerazzurri torneranno a trattare, ma per ora la situazione è in stallo. Discorso diverso invece per Acerbi, per cui il riscatto pare ormai una formalità.

Inter, un big saluta dopo dieci anni: rinnovo lontano

Come ormai ben noto, potrebbe esserci un addio eccellente: Brozovic. Se il croato dovesse lasciare Milano per volare all’Al-Nassr, allora si affonderebbe il colpo per Frattesi. Il centrocampista potrebbe non essere l’unico senatore dello spogliatoio a chiudere la propria esperienza interista: dopo dieci anni, infatti, D’Ambrosio potrebbe andare in scadenza di contratto.

Il difensore è stato un punto fermo per tutti gli allenatori passati da Appiano Gentile. Ha giocato da terzino su entrambe le fasce prima di diventare un terzo di difesa grazie ad Antonio Conte. Il suo attuale accordo con l’Inter termina il 30 giugno e, ad oggi, non sembrano esserci i margini per arrivare ad un rinnovo. Si chiuderebbe così la sua storia con i nerazzurri e potrebbe aprirsi un nuovo capitolo in Serie A: un parametro zero con la sua esperienza interesserebbe sicuramente ad alcune squadre di media-bassa fascia.

Il futuro di D’Ambrosio sarà più chiaro nelle prossime settimane. La finestra per rimanere all’Inter è ormai socchiusa: per lui è arrivato il tempo di vivere una nuova avventura.