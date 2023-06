Juventus: Allegri saluta, pronto il sostituto

Il futuro di Massimiliano Allegri sembra essere lontano dalla Juventus. E i bianconeri hanno già pronto il sostituto in caso di una separazione improvvisa.

Nelle ultime ore ha preso ormai piede l’ipotesi di un Massimiliano Allegri lontano dalla Juventus. Una possibilità che, almeno ad oggi, non sembra vicina, ma non possiamo escludere visto che il tecnico toscano è molto ricercato in Arabia.

Come confermato da Rashid Uddin, procuratore, ai microfoni di calciomercato.it, in onda su TvPlay, l’offerta per Allegri da parte di una squadra araba è ancora sul tavolo e a questo punto la separazione con la Juventus non è da escludere. In realtà i bianconeri hanno anche il sostituto a portata di mano e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Juventus: Allegri vicino all’addio, chi arriva al suo posto

Massimiliano Allegri in più di un’occasione ha confermato la sua volontà di rimanere in bianconero. Ma in queste ultime ore dall’Arabia Saudita stanno arrivano offerte importanti e soprattutto non semplici da rifiutare. Per questo motivo il futuro del tecnico livornese è ancora tutto da scrivere e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro della situazione e capire anche se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera.

Sicuramente la Juventus non si vuole far trovare impreparata e ha in mano il sostituto. Naturalmente stiamo parlando di Antonio Conte, ormai pronto a tornare in panchina. Il leccese rappresenta la prima opzione considerando il fatto che i bianconeri hanno ormai scontato tutto e partiranno alla pari con gli altri.

Conte ha voglia di Juventus e viceversa, ma per il momento Allegri non ha intenzione di fare un passo indietro. Nelle prossime ore, però, la situazione potrebbe cambiare e per questo motivo è da seguire da vicino la questione per capire se ci sarà un cambio alla guida dei bianconeri.

Panchina Juventus: Conte in pole in caso di addio di Allegri

Per il momento l’addio di Allegri non è assolutamente quotato, ma le sirene arabe iniziano ad essere insistenti e la Juventus, come già successo in passato, non vuole farsi trovare impreparata. La scelta è destinata a cadere su Conte considerando che, almeno per il momento, l’opzione Zidane sembra aver perso quota.

Ora non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se questa possibilità ci sarà oppure Allegri resterà alla Juventus.