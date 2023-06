Guendalina Tavassi esagerata, lo scatto in bikini è da infarto

Guendalina Tavassi infiamma l’estate. La modella ed influencer romana ha pubblicato un post che ha lasciato tutti senza fiato. Tantissimi i “mi piace” e i commenti sotto al post.

Il solstizio d’Estate è scoccato. La primavera è alle spalle e ha lasciato spazio a quella che notoriamente è definita come “La bella stagione”. Un periodo dell’anno nel quale, di solito, i social sono ricchi di foto contenenti dei panorami mozzafiato.

In altri casi, invece, le varie piattaforme ospitano scatti solo mozzafiato. È il caso di Guendalina Tavassi che, con l’inizio ufficiale dell’estate, non ha perso l’occasione di lasciare il segno. La modella e influencer romana è molto attiva sui social. Il suo profilo, infatti, è molto curato e contiene diversi contenuti. Ogni giorno è possibile notare nuovi contenuti multimediali che arricchiscono sempre di più il feed di Guendalina Tavassi per la grande gioia dei tantissimi followers.

Guendalina Tavassi, l’influencer protagonista dei reality italiani

Guendalina Tavassi ha sempre ricoperto un ruolo importante nel panorama televisivo generalista. Infatti, la modella e influnecer è stata spesso coinvolta in qualità di opinionista in diversi programmi televisivi. Non ultimo il “Grande Fratello VIP” andato in onda sino a qualche mese fa. La Tavassi è stata presente in studio per quasi tutta l’edizioni che per larghi tratti ha visto come protagonista il fratello Edoardo, inquilino della casa più spiata d’Italia.

Guendalina Tavassi, fisico statuario in bikini: fan a bocca aperta

Sono oltre 1,3 milioni gli utenti che costituiscono il seguito che Guendalina Tavassi vanta su Instagram. Un numero molto alto frutto legato, certamente, all’attività della Tavassi sul social. Quasi ogni giorno, infatti, è possibile notare un nuovo scatto o video, in generale un nuovo contenuto multimediale, sul feed della romana. Un’attività che piace moltissimo ai fan che rilasciano, in maniera continua, le proprie reazioni sotto ai post. Sono, infatti, numerosissimi i “mi piace” che è possibile notare sotto i post che vedono come protagonista la Tavassi.

Sono numerosi, anche i commenti. L’apposita sezione, quella cioè che vede da spazio ai pensieri dei followers, è sempre ricca di messaggi per la Tavassi. Molti ti tali commenti sono ricchi di complimenti e apprezzamenti. La stessa cosa è avvenuta con l’ultimo post pubblicato qualche ora fa che vede la Tavassi in spiagga e indossare un bikini con una fantasia vario pinta, ma di base giallo, che mette in risalto il suo fisico statuario. Lo scatto ha lasciato tutti i followers letteralmente a bocca aperta. La foto, ha raccolto tantissime reazioni in poco tempo.