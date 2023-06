Zidane cuore d’oro: non trattiene le lacrime, il discorso è da brividi

In attesa di conoscere il suo destino in panchina, Zidane non trattiene le lacrime: il motivo è ben preciso

Elegante lo è sempre stato, in mezzo e fuori dal campo. Ma da lui non ci aspetta la lacrima facile sebbene tutti conoscano il suo grande cuore. Zinedine Zidane lo ha dimostrato nel corso degli anni tramite diverse attività benefiche che lo rendono ancor più grande di quanto non lo sia già.

Dal punto di vista professionale la sua carriera è in stand by. Non da ora, ma da almeno un anno abbondante, per sua scelta perché le offerte non mancano. Anzi, gli piovono direttamente dal cielo perché uno come lui, in grado di vincere tre Champions League col Real Madrid (un’impresa mastodontica e quasi irripetibile), ha sempre ricevuto offerte.

Ci ha provato la Juventus, mentre era dubbiosa circa il futuro di Allegri. Il Real Madrid ci ha pensato più di una volta nei momenti successivi alla sconfitta di Manchester per mano dei Citisenz di Guardiola. Zidane ha rifiutato tutto, ma spera in cuor suo di tornare presto a dimostrare la sua professionalità. Magari sulla panchina della Nazionale tant’è che in Francia è considerato da molti il successore di Deschamps.

Nel frattempo, l’ex Pallone d’oro ha voluto partecipare a un evento benefico molto importante e che lo riguarda personalmente.

Zidane si commuove a un evento contro il cancro

Zinedine Zidane ha recentemente partecipato a un evento molto importante. Le Point Rose, associazione di bambini malati di cancro di cui il campione è testimonial, ha voluto il suo beniamino presente in un recente incontro.

Lui ha accettato molto volentieri dicendo di essere orgoglioso di essere testimonial di un progetto così sano e importante per la vita di molti bambini.

Zidane poi non è riuscito a trattenere le lacrime. Ricordiamo che nel 2019 perse il fratello Farid proprio a causa di un male incurabile. Da lì in poi ha cominciato a interessarsi sempre di più alla cosa ed è stato scelto come testimonial dell’associazione di cui sopra ottenendo risultati tra l’altro molto importanti.

A tal proposito, l’ex campione di Juventus e Real Madrid ha voluto esprimere un pensiero sul coraggio dei bambini che combattono il cancro: “Sono orgoglioso di essere il testimonial di questo progetto e sono orgoglioso anche di voi – le parole di un commosso ‘Zizou’ – La vostra storia tocca anche me“.