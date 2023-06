Calciomercato Inter, accordo chiuso: cinque anni di contratto

L’Inter piazza il primo colpo di calciomercato: affare concluso, manca soltanto l’annuncio ufficiale. Ecco chi è, conosciamolo meglio

La società nerazzurra continua a lavorare in ottica calciomercato per piazzare in entrata acquisti di assoluto valore. Novità importanti già a partire dai prossimi giorni con l’annuncio ufficiale che ormai resta soltanto una formalità: l’Inter è sempre all’avanguardia per puntare sempre in alto.

Dettagli importanti per ambire sempre alle prime posizioni della classifica di Serie A, ma la delusione in Champions League è sempre molto viva. Contro il Manchester City è arrivata soltanto una sconfitta di misura per i nerazzurri, che vorrebbero così cullare nuovamente il sogno di alzare la coppa dalle ‘grandi orecchie’.

Ci saranno tanti interventi in entrata e in uscita con Marotta e Piero Ausilio sempre molto attivi per puntellare la rosa nerazzurra pensando anche a profili alquanto giovani. Il calciomercato dell’Inter è appena iniziato dopo qualche giorno di relax per recuperare dalle scorie di una lunga stagione ricca di alti e bassi.

Calciomercato Inter, affare concluso: primo colpo per i nerazzurri

L’Inter è partita subito in quarta. Ad un passo da Marcus Thuram, la società nerazzurra è pronta ad annunciare ufficialmente il primo colpo di mercato. L’ad Beppe Marotta è sempre molto attiva per allestire una rosa super competitiva da affidare subito al solito Simone Inzaghi, protagonista della seconda parte di stagione soprattutto in Champions League.

Ancora pochi giorni, poi diventerà anche ufficiale. Come svelato da Sky Sport, la società nerazzurra è ad un passo da Yann Bisseck, capitano dell’Under 21 della Germania. Dopo l’Europeo arriverà in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito per poi apporre la firma sul contratto con l’Inter.

Ormai è stato tutto fatto con l’accordo previsto per cinque anni fino al 30 giugno 2028. Tutto concluso anche con il club danese, l’Aahrus, con il quale ha giocato nell’ultima stagione: al club nerazzurro è costato circa 7 milioni di euro, valore della clausola di risoluzione in due slot differenti.

Classe 2000, Bisseck ha messo a segno anche un gol nell’ultima sfida degli Europei Under 21: con il suo club nella massima serie danese ha totalizzato 32 presenze con 4 reti complessive. L’Inter lo vorrebbe così annunciare prima del nuovo ritiro di Simone Inzaghi per cercare di completare già la rosa in vista della prossima stagione. Tra Serie A e Champions, i nerazzurri si rinforzano ringiovanendo la formazione.