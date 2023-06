Incontro per soffiarlo ad Inzaghi: che jolly per la Juve

Inter-Juventus: parte la sfida anche sul calciomercato. I bianconeri piombano su un giocatore che vuole anche Marotta. Allegri pronto a soffiarlo a Simone Inzaghi

Sfida eterna quella tra Juventus e Inter. Le due squadre sono rivali da sempre sia sul campo che fuori. La stagione appena conclusa ha incrementato i dissapori tra i due club, soprattutto dopo l’accesa semifinale di Coppa Italia. Tante le polemiche sia all’andata che al ritorno, con i nerazzurri che poi hanno avuto la meglio riuscendo a conquistare la finale.

La Juve vuole tornare ad alti livelli in Italia dopo aver dominato il campionato nelle stagioni precedenti. Dopo l’ultimo Scudetto vinto nel 2020 sono diminuiti i trofei e nelle ultime due annate non ne sono arrivati.

Anche per questo i tifosi chiedono uno sforzo alla società sul fronte del calciomercato. L’arrivo di Giuntoli si avvicina, intanto si sta muovendo Manna. Il nuovo Ds è al lavoro su più fronti per consegnare una rosa competitiva a Allegri.

Il mister toscano resterà alla guida della Juventus nonostante le tante critiche e ha chiesto garanzie. Il prossimo anno vuole una squadra adatta per tre competizioni. I bianconeri onoreranno anche la presenza in Conference League.

Juventus, scippo di mercato all’Inter: ecco di chi si tratta

La Juventus ha iniziato a disegnare il proprio futuro in vista della prossima stagione che avrà inizio il 20 agosto. I bianconeri si stanno attivando sul mercato e scaldano i motori per mettere a segno i primi colpi di mercato. Il primo obiettivo è quello di rinforzare la fascia destra, infatti Cuadrado lascerà il club a fine giugno e ha deciso di non rinnovare il contratto.

Il colombiano lascia Torino dopo 8 anni nei quali ha vinto tantissimo e i tifosi lo ricorderanno per sempre. Il nome nuovo è quello di Castagne. L’esterno ex Atalanta costa 15 milioni di euro, ma le richieste del Leicester potrebbero essere abbassate.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, nelle ultime ore la Juventus ha messo nel mirino un giocatore seguito anche dall’Inter ed è pronta ad inserirsi nella trattativa. Il calciatore in questione è Parisi dell’Empoli. Il terzino è sul mercato e dopo un’ottima stagione in Toscana è pronto al definitivo salto di qualità. Il club chiede 15 milioni di euro e la Juve è pronta ad inserire nella trattativa Ranocchia e Soulé. Il primo non è stato riscattato dal Monza e verrà usato come pedina di scambio.