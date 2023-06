Offerta da 9 milioni per Icardi: sarà il nuovo bomber

Il futuro di Mauro Icardi può ancora riservare delle sorprese: un top club si fa avanti per abbracciare subito l’ex capitano dell’Inter

Una carriera che sembrava in netto declino, dopo aver fallito quasi del tutto la sua avventura con la maglia del PSG. Adesso Mauro Icardi è rinato: e gli ultimi mesi con addosso la casacca del Galatasaray sono una prova più che sufficiente.

Il bomber argentino ha segnato a raffica in Turchia, salendo alla ribalta come uno dei bomber più prolifici in ambito europeo. L’ex capitano dell’Inter, che lasciò i nerazzurri nel settembre 2019 in prestito, è stato poi riscattato per 50 milioni di euro dal PSG. E, al momento, il club di Al-Khelaifi continua a mantenere il controllo sulle prestazioni sportive del centravanti sudamericano. Il futuro di Icardi resta avvolto dal mistero ma sembra quasi certo che non sarà più al Galatasaray: pare infatti che i turchi non riscatteranno il cartellino del classe ’93, di rientro alla base.

In scadenza nell’estate 2024, il PSG è ben propenso a cedere a titolo definitivo ‘Maurito’: tra pochi mesi, infatti, potrebbe già mettersi d’accordo per il passaggio a zero nel suo prossimo club. Le sirene dalla Serie A non sono mai mancate negli ultimi anni, con praticamente tutte le big che in diverse occasioni hanno pensato di riportare Icardi in Italia. Dal Napoli alla Juventus, passando per l’intrigante ipotesi Milan fino alla Roma. Adesso, proprio una di queste sembrerebbe decisa a fare sul serio per prendersi subito l’argentino: ecco di chi si tratta.

Icardi ancora in Serie A: che botta per l’Inter

Icardi farà ritorno in Serie A? Un’ipotesi che, sottotraccia, sta prendendo corposamente vita. Potrebbe essere la volta buona per rivedere il 30enne in Italia con una maglia – chiaramente – diversa da quella nerazzurra. Niente Inter e, anzi, un clamoroso tradimento alla società che lo aveva nominato capitano prima di strappargli la fascia tra mille polemiche.

A rivelare una primissima offerta per Mauro Icardi è stato il giornalista turco Ekrem Konur che come di consueto – su Twitter – ha lanciato la bomba di mercato in esclusiva. “La Juventus sta pianificando di avanzare una proposta da 9 milioni al PSG per il cartellino di Mauro Icardi“. I bianconeri potrebbero perdere Dusan Vlahovic in estate e, dopo la conferma di Milik, l’argentino andrebbe di fatto a colmare l’eventuale cessione dell’ex Fiorentina.

Konur conclude il suo messaggio svelando: “Ci sono club dall’Arabia Saudita, MLS, Francia, Italia e Turchia che vogliono la firma dell’attaccante argentino”. La Juventus ha quindi mosso i primi passi, con una proposta di basso profilo che potrebbe anche rappresentare la sorpresa dell’estate. Icardi, nell’ultimo anno al Galatasaray, ha collezionato 23 gol e 8 assist vincenti in 28 presenze con la media monstre di una rete ogni 88′ di gioco.