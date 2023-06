Serie A: stanno prendendo Hjulmand, beffa per il Milan

Il mercato sta entrando nel vivo ed anche un profilo come Hjulmand, una delle sorprese dell’ultima Serie A, si prepara a cambiare squadra. Ed in tal senso è sicuramente un boccone d’amaro da mandar giù per il Milan, da tempo sulle sue tracce. Andiamo a vedere le ultime su questa trattativa.

Una delle più importanti scoperte per il grande pubblico della Serie A è stato senza ombra di dubbio Morten Hjulmand. Il centrocampista centrale, infatti, si è reso protagonista di una stagione incredibile, mettendo in mezzo al campo muscoli, cervello e tante geometrie. E’ stato probabilmente, insieme a Strefezza e Baschirotto, il principale artefice della salvezza del Lecce ed ora è pronto a spiccare il volo, come si suol dire. Stavolta, però, non arrivano belle notizie per il Milan, che era da tempo sulle sue tracce e che ora, però, vede sfumare questo obiettivo. Un altro club, infatti, si sta avvicinando a passi decisi a chiudere questo affare.

Colpo di mercato, beffato il Milan

Dopo una stagione del genere, il roccioso centrocampista centrale ha attirato su di sé l’interesse di tanti top club. In Italia piace e tanto al Milan, dove potrebbe prendere il posto di Tonali, ed alla Fiorentina, visto che in uscita c’è Amrabat. A quanto pare, però, questi due club dovranno cercare altrove rinforzi in mediana.

Stando a quanto raccontato dai media tedeschi, su di lui c’è fortissimo l’interesse da parte del Borussia Dortmund, che ha bisogno di un centrocampista centrale per rimpiazzare Bellingham. La valutazione che ne fa il Lecce si assesta intorno ai 20 milioni di euro ed è una cifra decisamente alla portate delle casse dei gialloneri. A quanto pare, hanno rotto gli indugi e verosimilmente si tratta di una destinazione gradita, per usare un eufemismo, per il calciatore.

Hjulmand al Borussia Dortmund

La centralità del mediano nella salvezza del Lecce è tutta certificata dai numeri. Ha, infatti, giocato in tutto 35 partite, collezionando anche 4 assist per i compagni. Non è riuscito a trovare la via della rete, ma ha comunque dato un apporto offensivo non di poco conto in fase di appoggio soprattutto. Chiaramente in Germania, in un club come il Borussia Dortmund, potrebbe completare il suo percorso di totale maturazione.