Inter ‘ceduta’: il giornalista ne è convinto

Tra il calciomercato estivo e il possibile cambio di proprietà, ecco tutte le ultimissime sull’Inter

L’Inter ha concluso la stagione al terzo posto, qualificazione Champions nel cassetto. Simone Inzaghi può però vantare, nei due anni alla Pinetina, anche due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Infine, la finale persa col Manchester City, ko nella massima competizione, attribuibile più agli errori individuali, vedi Romelu Lukaku in primis, che alla prestazione di Brozovic&Co.

L’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio, ben prima dell’inizio ufficiale della finestra di mercato estiva, hanno fronteggiato diverse situazioni al limite. Milan Skriniar ha salutato praticamente da gennaio diretto al PSG, Edin Dzeko è già un calciatore del Fenerbahce, tra poco Marcelo Brozovic farà le valigie per l’Arabia o per Barcellona. I due dirigenti interisti devono fare i conti con il bilancio, da anni in rosso. Il cda guidato da Steven Zhang ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2022, la perdita è pari a 140 milioni di euro. Numeri pesanti però sempre meglio del -245 di 12 mesi prima.

L’Inter ha anche comprato. Marcus Thuram è stato soffiato al Milan, preso da svincolato dopo il mancato rinnovo con il Borussia Moenchengladbach. L’obiettivo numero uno resta Davide Frattesi, prima però bisognerà fare cassa.

Bellinazzo: “Sbagliato vendere l’Inter ora”

L’Inter deve ulteriormente migliorare il proprio percorso economico, a maggio 2024 Zhang deve rifondere Oaktree di circa 275 milioni per un prestito che gli ha permesso di sostenere il club ad alti livelli.

Il fondo americano, a differenza di Elliot, non avrebbe intenzione di entrare in società, vorrebbe quindi monetizzare e in tal senso, l’imprenditore cinese starebbe cercando di rifinanziare nuovamente il debito. Cosa già avvenuta e quindi, laddove dovesse ripetersi, il “nuovo” prestito avrebbe dei tassi di interesse molto alti. Di questo e altro, ai microfoni di FCInter1908, ha parlato Marco Bellinazzo.

“Siamo in una fase storica incredibile, creerà uno spartiacque tra il calcio che c’era prima e di quello che verrà”, ha affermato il giornalista a margine della presentazione del suo libro “Le nuove guerre del calcio”.

Ovviamente, al centro del confronto l’entrata a gamba tesa del cash proveniente soprattutto da Qatar e Arabia Saudita. Secondo l’esperto, di fronte a tale “aggressione” liquida, pochi campionati avrebbero la forza di mantenersi competitiva, forse solo uno: la Premier.

Secondo Bellinazzo, l’obiettivo del fondo sovrano dell’Arabia saudita, il PIF, è quello di “creare una grande lega che possa competere con la Premier e superare gli altri campionati”. Per il cronista, la Uefa avrebbe dovuto reagire con alcune norme rispetto a questa situazione, ovviamente per i club arabi non esiste il Fair Play Finanziario.

Lo scrittore ha poi parlato dell’Inter. “Il 2024 è una data essenziale. Suning deve smettere di affidarsi al finanziamento legato a uscite e risparmi”, spiega ancora, prima di parlare del nodo Oaktree. “C’è un problema di tassi molto alti, Suning sta lavorando molto per rifinanziare il debito: in questo momento non avrebbe senso cedere il club in attesa degli sviluppi sugli stadi che ci saranno nei prossimi 2-3 mesi”, ha concluso l’autore.