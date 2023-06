Belen e Cecilia scottanti: la visione in costume è piccante

Belen e Cecilia Rodriguez sono comparse in una foto che ha letteralmente fatto impazzire tutti i loro fan su Instagram

Belen Rodriguez è senza dubbio tra le showgirl più apprezzate del mondo della TV e lo dimostra il grande seguito su cui può contare la conduttrice argentina anche sui social.

I suoi fan la riempiono di elogi e complimenti per la bravura come conduttrice delle Iene, che non condurrà nella prossima stagione. Riconoscimenti che la modella è riuscita a ottenere anche grazie alla sua recente partecipazione come concorrente nel reality Celebrity Hunted: Caccia all’uomo 4, in onda su Prime Video.

Le cose per Belen sembrano andare molto bene sia dal punto di vista professionale che sul piano privato. Nel 2022 la Rodriguez è tornata insieme a Stefano De Martino, con cui era stata sposata dal 2013 al 2015. Dalla loro unione è nata anche un bimbo, Santiago. Belen ha poi una seconda figlia, Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Proprio in questi giorni Belen e Stefano sono in vacanza tra l’isola di Ponza e quella di Palmarola, assieme a Santiago e Luna Marì. Un’ulteriore dimostrazione di come il loro rapporto stia funzionando molto bene e che le voci di presunte nuove crisi tra i due siano infondate. Assieme a loro non sembra esserci Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, anche lei piuttosto gettonata come showgirl.

Belen e Cecilia Rodriguez, lo scatto è mozzafiato: fan in delirio

La 33enne, felicemente fidanzata con Ignazio Moser, ha creato con la sorella il marchio di costumi da bagno ‘Me Fui’. Le due sorelle Rodriguez hanno voluto annunciare la nuova linea dei loro prodotti per il 2023 con uno scatto che ha mandato in visibilio tutti i loro fan su Instagram.

Nella foto, pubblicata sul suo profilo Instagram da Cecilia Rodriguez, si vedono entrambe le showgirl argentine in costume da bagno, nel bel mezzo di un’incantevole cascata. Cecilia è in piedi, proprio dietro Belen, che invece è immersa nell’acqua fino alla vita. Cecilia indossa un costume arancione in un unico pezzo, mentre Belen sfoggia un costume marrone in due pezzi che mette in risalto le sue forme strepitose.

Sotto il post in tantissimi hanno voluto fare i complimenti alle due sorelle per il loro scatto da favola. “La coppia di sorelle più belle della televisione italiana.. complimenti!!!“, scrive una seguace delle Rodriguez. Un concetto condiviso anche dalla fan Giovanna: “Invidia ne abbiamo?… Meravigliose“.