Può sostituire Chiesa, la Juve lo prende in Serie A

La Juventus potrebbe cedere Federico Chiesa in questa finestra di mercato: già trovato il sostituto, arriva dalla Serie A

La Juventus e Federico Chiesa ai titoli di coda. Sembrerebbe questa l’estate dell’addio dell’esterno di Genova al club bianconero. Un addio che potrebbe concretizzarsi davanti all’offerta giusta con la società che valuta l’ex Fiorentina non meno di 50 milioni di euro.

Una scelta che ancora non è stata fatta, ma sulla quale alla Continassa si sta riflettendo. Senza gli introiti della Champions League, un sacrificio eccellente è quasi obbligatorio e i calciatori con più mercato sono tre: Bremer (pagato però 50 milioni lo scorso anno), Vlahovic e appunto Chiesa.

A spingere il 25enne lontano da Torino anche lo scorsa feeling con il tipo di gioco voluto da Allegri che, come dimostrato anche nella stagione appena conclusa, non è in grado di esaltare le caratteristiche tecniche e fisiche di Chiesa.

Ecco allora che la cessione potrebbe essere la soluzione migliore per tutti con diversi club, dalla solita Premier League al Bayern Monaco, che potrebbero soddisfare le richieste economiche della società piemontese. Dovesse concretizzarsi la cessione, la Juve dovrebbe poi prendere il giusto sostituto e pare che il nome sia già stato individuato in Serie A.

La Juventus vende Chiesa: dalla Serie A il sostituto

Con Chiesa ceduto, la Juventus potrebbe andare a pescare il sostituto direttamente dalla Serie A. Il nome, stando a quanto riferisce ‘Repubblica’, è quello di Domenico Berardi, capitano del Sassuolo e con un passato – anche se senza scendere mai in campo – con i bianconeri.

Proprio la Juventus lo ha ceduto ai neroverdi e ora potrebbe riprenderselo. Per il 28enne di Cariati questa si prospetta come l’estate per il salto di qualità. Da anni al centro delle voci di mercato, Berardi alla fine è rimasto sempre al Sassuolo, diventandone anche capitano oltre che leader. Questa volta però potrebbe esserci l’addio, davanti ad una proposta che possa soddisfare il club emiliano e il calciatore.

La Juventus potrebbe approfittare dei buoni rapporti con il Sassuolo per sbaragliare la concorrenza che non manca. Berardi, infatti, è anche nel mirino della Lazio con Sarri che vorrebbe inserirlo nel suo tridente.

I biancocelesti hanno dalla loro la possibilità di offrire al calciatore l’occasione di debuttare in Champions League, aspetto non secondario per chi cerca il definitivo salto di qualità. Anche il Napoli potrebbe pensare a lui, nel caso in cui dovesse partire Lozano. Ma c’è anche la Juve, pronta a farsi avanti qualora Chiesa dovesse fare le valigie: la sfida è lanciata.