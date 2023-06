Sensualità a Parigi: l’ex velina di Striscia incanta

Giulia Pelagatti alla conquista di Parigi, l’ex velina di Striscia la Notizia fa impazzire i fan italiani e francesi in mezzo al centro storico

La modella e ballerina è sempre più protagonista, il seguito sui social aumenta e anche a livello professionale non mancano le soddisfazioni: l’avventura parigina resterà per sempre nel cuore.

Sono state tante le veline sul bancone di Striscia, ma lei è rimasta nel cuore dei fan per i capelli ricci e per un carattere davvero deciso: Giulia Pelagatti è stata una dei volti più apprezzati su Canale 5, nonostante un’annata decisamente turbolenta come quella del 2021-22, dove andò in onda, fu sostituita e poi richiamata.

Nonostante tutto ciò non si persa d’animo, il suo curriculum parlava già per lei ed ha proseguito senza indugio nel mondo del ballo, quello da sempre amato e praticato sin da piccola, dove è emersa con grande caparbietà. Dal 2016, anno in cui brillò ad Amici, il pubblico si è accorto di lei.

Pelagatti a Parigi, fan in visibilio

La partecipazione al programma di Maria De Filippi l’ha portata in varie trasmissioni entrando nel corpo di ballo, prima della partecipazione a Striscia, e proseguendo poi con sempre maggiore intensità.

La 24enne è ormai protagonista, sa come sia una delle ballerine più ricercate e non è un caso come abbia visitato Parigi non solo dal punto di vista turistico ma anche per collaborazioni lavorative di un certo peso. Nel centro storico, brilla la stella di Giulia Pelagatti.

Immagini sensuali per i fan, che rimangono sempre al fianco della ballerina dalla capigliatura leonina e che mostra il suo fisico perfetto in mezzo ai vicoli storici. Parigi lancia la Pelagatti, il suo look non passa di certo inosservato con uno short e tutto il nuovo pubblico a guardarla con grande ammirazione, considerando come sia stata protagonista anche in Viva Rai 2, il programma mattutino di Fiorello.

Proprio dalla trasmissione di Fiorello è arrivato un nuovo tipo di pubblico, entusiasta nello scoprire Giulia Pelagatti e ha portato così a un aumento dei fan. Che la apprezzano per la sua bellezza indiscussa ma anche per la sua professionalità, dedica la sua vita alla danza e i risultati sono davvero apprezzabili.

Sono più di 250mila i fan per l’ex velina, che pensa alle prossime avventure professionali anche in giro per l’Europa, tornando però in Italia per partecipare a nuove trasmissioni in tv previste nella prossima stagione.