Altro club non iscritto al campionato: ripescaggio e classifica riscritta

Non si placano le polemiche e le tensioni nel calcio italiano. Adesso, dopo quanto accaduto nella giornata di ieri, un altro club vede rigettata la propria domanda di iscrizione al campionato. Si attiva, dunque, adesso la procedura per il ripescaggio e la nuova formulazione della classifica. Andiamo a scoprire le ultime notizie a riguardo.

La situazione economica del Paese ha delle ricadute, in maniera del tutto naturale, su ogni ambito dell’economia, e di conseguenza anche sul calcio. Sono tanti, infatti, in ogni categoria, i club in difficoltà e non a caso in questi giorni sta tenendo banco la questione delle mancate iscrizioni ai campionati. In tal senso, arriva una notizia proprio da questo punto di vista che non può non far male al cuore di tutti gli appassionati di calcio nostrano. Il club, infatti, ha visto respinta la propria domanda di iscrizione ed ora si attiva la procedura per il ripescaggio.

Club non iscritto al campionato

Come è noto, a causa della vicenda legata allo stadio, il Lecco ha visto respinta la propria richiesta di iscrizione alla Serie B. Una situazione paradossale, dal momento che la notizia è arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno, dopo giornate di festeggiamenti per la storica promozione. Ma non è il solo club a vivere, anche se per motivi differenti, una situazione del tutto analoga.

Anche la Reggina, infatti, ha visto respinta la propria domanda. Il motivo, in questo caso, è da ricercare nel mancato versamento dei cosiddetti oneri fiscali per una cifra complessiva pari a circa 780.000 euro che il club avrebbe dovuto versare entro la data limite fissata al 20 giugno del corrente anno. Così come il Lecco, anche la Reggina avrà tempo fino al 5 luglio per studiare cosa fare e presentare ricorso, che sarà poi valutato dal Consiglio Federale due giorni dopo.

Respinta l’iscrizione della Reggina, ripescaggio

Adesso salgono le possibilità di ripescaggio per il Brescia, con Cellino che dunque incrocia le dita. Dal momento della retrocessione, infatti, il patron del club lombardo ha puntato proprio su questi problemi a bilancio della Reggina per presentare ricorso chiedendo la sua esclusione dalla Serie B. Se, come pare, questa decisione dovesse essere confermato dal Consiglio Federale, allora si spalancherebbero le porte per il ripescaggio in B per il Brescia.