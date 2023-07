Il costume non la contiene: Guendalina Tavassi straripante

Davvero incontenibili le forme da capogiro della meravigliosa Guendalina Tavassi: l’ex gieffina in una foto bollente

Grande Fratello 11, battute in romanesco e tantissima simpatia. Sì, così diventa facile capire di chi parliamo, ovvero della bellissima Guendalina Tavassi che negli anni ormai è diventata una vera e propria star dei social con il suo fisico davvero da urlo. In tanti continuano ad amarla.

Adesso in tv la si vede spesso come opinionista, nel frattempo è diventata anche un’influencer. Di anni la bellissima romana ne ha 37, eppure il suo fisico è sempre quello di un tempo. Facile allora per la simpaticissima ex gieffina che tutti conoscono semplicemente come Guendalina, far innamorare ancora oggi tantissimi fan. Le sue curve, in alcune foto, sono davvero molto in evidenza.

Nel 2022 ci siamo rifatti ulteriormente gli occhi, visto che la bellissima classe ’86 ha partecipato ad un nuovo reality, ovvero L’isola dei famosi, dove era inevitabile ammirarla in costume.

Viste le curve da urlo di cui stiamo parlando, è quasi scontato dire che i suoi fan di quella partecipazione ne sono stati davvero ben felici. Altro aspetto che fa amare molto Guendalina è la sua sincerità. Ad esempio lei ha ammesso che sul suo naso e sul suo seno ci sono stati dei ritocchini…

Guendalina bollente, il costume non la contiene

Poco importa se a qualcuno non piace chi ricorre a certi trucchetti ed inizia a criticare. Intanto, dal canto suo, la meravigliosa ragazza nata sotto il segno del Capricorno vanta un gran numero di seguaci social. E lei ne è ovviamente molto felice…

I follower Instagram di Guendalina sono ben 1,3 milioni. Parlando di altri aspetti della sua carriera, oltre ad essere opinionista e showgirl , la bellissima Guenda ha anche recitato. Per rivederla, bisognerà cercare le puntate sit-com televisiva, S.P.A.

E per vedere le sue pose migliori? Basta affidarsi ai social che le danno sempre una gran mano a raccogliere tantissimi consensi. Il pubblico è davvero pazzo di lei, del suo fisico tutto curve che fa davvero venire mal di testa. Infatti, ecco la stupenda showgirl in un nuovo scatto incredibile. In costume, Guendalina fa davvero restare tutti a bocca aperta. Le forme sono in evidenza, la trentasettenne non perdona.

Lei è in un bikini che indossa per motivi pubblicitari e i suoi fan non credono ai loro occhi. Pazzesche le sue gambe, si intravede anche il lato B da urlo. L’inquadratura, però, rende tutto più bollente quando lo sguardo va verso il décolleté da perdere la testa.