De Ligt, l’annuncio che spiazza il Bayern: non c’è più niente da fare

Clamoroso annuncio di De Ligt, anche il Bayern resta senza parole: l’ex Juventus ha preso la sua decisione

Terremoto in casa Bayern? Difficile dirlo, ma in questi giorni di certo in Baviera non ci si sta annoiando. Dopo aver conquistato la Bundesliga per il rotto della cuffia, e in maniera piuttosto fortunosa, complice l’incredibile harakiri all’ultima giornata del Borussia Dortmund, il top club tedesco sta dando il via a una vera e propria rivoluzione mirata.

Pochi acquisti, ma di grande nome (e dal grande prezzo). Sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern, ad esempio, Kim Min-jae, il difensore rivelazione del Napoli scudettato. Un acquisto che fa felici tutti, ma forse meno alcuni dei suoi nuovi compagni, come Upamecano e soprattutto de Ligt.

Non nemmeno arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Kim, che già sul fronte de Ligt qualcosa si è mosso. E in concreto. L’ex Juventus è infatti per molti uno dei candidati principali a perdere il posto con l’arrivo del baluardo sudcoreano. Vero che il Bayern in difesa sta per perdere Lucas Hernandez, ma con una linea a quattro è evidente che tra Upamecano, Kim e de Ligt uno sia destinato a diventare una riserva di lusso.

C’è chi punta sul francese, grande protagonista delle ultime due stagioni della squadra tedesca, e chi invece considera Kim come un potenziale panchinaro, almeno nella prima fase di necessario ambientamento. Anche se, va detto, il coreano ha dimostrato di non aver bisogno di molto tempo per adattarsi al luogo in cui si trasferisce, come fatto vedere chiaramente sia a Istanbul che a Napoli.

Per questo motivo alcuni esperti di calcio tedesco considerano maggiormente a rischio l’olandese, che pure è reduce da una prima stagione bavarese di altissimo livello. Di tutto ciò lo stesso ex juventino però non sembra curarsene troppo. Lo ha dimostrato chiaramente con un annuncio su Instagram che ha lasciato senza parole l’intero ambiente Bayern. E soprattutto le sue tifose.

Clamoroso in casa Bayern: l’annuncio di De Ligt lascia tutti senza parole

A scanso di equivoci, Matthijs non sta assolutamente pensando di lasciare la Bundesliga dopo una sola stagione. Anzi, a Monaco si è ambientato perfettamente e si sta godendo uno stipendio all’altezza delle sue aspettative. Qualcosa nella sua vita cambierà molto presto, però. Lo ha annunciato lo stesso calciatore su Instagram con un post che ha fatto rapidamente il pieno di like.

Sono in arrivo per lui e la sua storica compagna i fiori d’arancio. L’ex difensore bianconero ha deciso di convolare a giuste nozze con Annekee Molenaar, la ragazza con cui da diversi anni ormai fa coppia fissa. Lo ha rivelato lo stesso giocatore ai suoi follower su Instagram con una foto romantica in cui i due si mostrano sorridenti e felici davanti a uno splendido tramonto, su una banchina.

Un’immagine corredata da una caption che non lascia spazio a equivoci: “Ha detto sì“. Una notizia straordinaria che ha lasciato di sorpresa tutti i suoi fan e i tifosi del Bayern, ma che è stata anche accolta con il giusto entusiasmo. Lo stesso che probabilmente i tifosi riserveranno anche a Kim una volta approdato all’aeroporto di Monaco, per iniziare a sognare una coppia difensiva in grado davvero di far puntare nuovamente ai massimi traguardi in Europa.