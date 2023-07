Bufera Neymar: le nuove accuse di una modella

Per Neymar nella vita privata davvero non c’è pace: dopo giorni che sembravano felici, le tempeste di una polemica coinvolgono l’attaccante brasiliano. Parla la modella.

Dove c’è Neymar, è davvero difficile trovare una storia d’amore che fili liscia. La personalità esuberante dell’attaccante brasiliano l’ha messo spesso nei guai con le sue partner e non fa eccezione il rapporto che vive con Bruna Biancardi, la quale porta in grembo il loro bambino.

Soltanto pochi giorni fa, infatti, la neo famiglia ha organizzato un baby shower in grande stile, con protagonista il figlio di Neymar, avuto da una relazione in età molto giovane. È stato proprio il primogenito dell’attaccante ad accompagnare il giocatore e Bruna alla scoperta che la prossima arrivata sarà una femminuccia.

Al momento non si sa ancora il nome, forse non è stato nemmeno scelto. Tuttavia rappresenta un momento di grande gioia, all’interno di un rapporto che ha rischiato anche di terminare, nonostante la Biancardi fosse in dolce attesa.

In Brasile i rumors circolati nelle scorse settimane hanno rivelato un possibile accordo fra il calciatore e la sua compagna, consapevole della difficoltà di lui ad essere fedele, per “regolarne” le scappatelle. Lei avrebbe posto delle condizioni, come ad esempio non baciare sulle labbra la partner occasionale oltre alla necessità di essere discreto.

Non sono giunte conferme sulla veridicità di tale indirizzamento del rapporto, però Neymar si è esposto pubblicamente sui social per chiedere scusa alla sua Bruna, la quale ha scoperto alcuni tradimenti di lui.

Il giocatore, mostrandosi addolorato per il male emotivo causato alla donna, le ha implorato di perdonarlo: “Ho bisogno di te nella mia vita. So quanto hai sofferto. Tu vuoi starmi accanto ed anche io. Ho sbagliato con te. Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la madre di mio figlio. Ha colpito la tua famiglia, che oggi è anche la mia”.

Neymar l’ha fatto un’altra volta: la modella lo sbugiarda sui social

È finita con una pace fatta. E l’armonia che regnava nel giorno del gender reveal sembrava far trasparire che tra i due ci fosse finalmente del sereno, ma anche un rapporto rinnovato nella sincerità che il vincolo richiedere. Tuttavia, la pace potrebbe essere durata soltanto qualche giorno, perché Neymar è finito di nuovo nei guai e ancora a causa di una “terza donna”, la quale pubblicamente si è esposta su un episodio che l’ha vista protagonista col giocatore del PSG.

Si tratta della modella Celeste Bright la quale ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un’immagine di una conversazione avuta col calciatore, o meglio appare un applauso postato dal giocatore come reazione a un’immagine dell’avvenente donna.

Quest’ultima l’ha condiviso, scrivendo di non contattarla se impegnati perché si tratta di una mancanza di rispetto. Poi ha allegato un ulteriore messaggio nel quale ha specificato di non sapere inizialmente chi fosse Neymar e di essere stanca di ricevere messaggi da uomini che hanno mogli o fidanzate. In conclusione scrive: “Ragazzi, siate migliori, perché noi ci meritiamo il meglio”. Come reagirà Bruna Biancardi? Al momento tutto tace.