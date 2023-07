Dal Galatasaray alla Serie A, fatta per il ritorno: assist dal Newcastle

Il Galatasaray è diventato una specie di porto di approdo, nella passata stagione, per i calciatori scontenti o senza contratto della Serie A. O almeno con un passato importante nel massimo campionato italiano. Adesso, però, c’è un campione pronto a fare il percorso al contrario grazie all’assist del Newcastle.

Dopo alcuni anni in cui non ha entusiasmato, il Galatasaray quest’anno è tornato a dare forti segnali di vita. Certamente in campo, ma anche sul mercato, come certificato dall’arrivo di fuoriclasse assoluti. Un nome su tutti: Dries Mertens e Lucas Torreira, ma non solo. Diversi profili sono partiti dalla Serie A per approdare ad Istanbul, nel quartiere di Galata, dove hanno trovato la forza e l’entusiasmo giusto per rilanciarsi nel grande calcio, come si suol dire. Adesso, però, c’è un giocatore che, sfruttato questa rampa di lancio, è pronto a fare il percorso inverso. E ad accoglierlo c’è uno dei top club del nostro campionato.

Fatta per il ritorno in Serie A dal Galatasaray

Si è reso protagonista di un campionato ai limiti della perfezione il Galatasaray, che onestamente non aveva eguali, come valori assoluti all’interno della rosa, nella SuperLig turca. Icardi è tornato a brillare al pari di Dries Mertens e di Lucas Torreira, ma non sono le uniche vecchie conoscenze del nostro calcio.

A gennaio, infatti, li ha raggiunti ad Istanbul anche Nicolò Zaniolo, che non ha trovato tantissimo spazio ma ha comunque messo a segno 5 gol in 10 partite. La Juventus fa sul serio per lui ed ha già un accordo di massima con il calciatore, ben felice ovviamente di far ritorno in Italia e per giunta in un grande club come quello bianconero. Si attende, per poter chiudere questa operazione, la cessione di Federico Chiesa, che male si sposa con le idee tecniche e tattiche di Massimiliano Allegri. Ed in tal senso l’assist arriva dal Newcastle.

Zaniolo alla Juventus, assist dal Newcastle

A quanto pare, infatti, il Newcastle, insieme all’Aston Villa, è fortemente interessato al talento della Juventus e nessuna delle due società è seriamente spaventata dai 60 milioni che la Juventus, almeno nelle fasi embrionali della trattativa, chiede per l’ex Fiorentina. La situazione, in ogni caso, può subire una accelerazione nei prossimi giorni, con le due piste che possono diventare calde.