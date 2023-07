Michela Persico straripante: il vestito non contiene il lato A

Una Michela Persico traboccante illumina la notte: il vestito non contiene il suo prosperoso décolleté. Da non crederci!

Una cena glamour in un ristorante stellato in una calda serata d’estate. Sembra una sequenza tratta da un classica commedia romantica hollywoodiana. Invece è la realtà o, meglio, la quotidianità di Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, difensore della Juventus.

La meravigliosa giornalista sportiva si sta godendo le meritate vacanze insieme al compagno e al loro bambino ma non dimentica i suoi tantissimi follower. E così ha condiviso un momento delle sue vacanze postando sul suo profilo Instagram uno scatto che la immortala sensualmente seduta nel dehors del ristorante scelto per godersi i piaceri della tavola.

Tuttavia, con le sue curve esplosive il ‘piatto’ forte del menù del ristorante stellato era proprio la compagna del difensore bianconero. Una prelibatezza che grazie a Instagram non hanno ‘degustato’ solo i fortunati avventori del sunnominato ristorante.

Il vestito non contiene il lato A: una Michela Persico debordante

Siano sempre benedetti i social network! E’ quanto, immaginiamo, hanno esclamato tutti gli utenti del web e i follower della bellissima giornalista nell’ammirare la foto qui sotto.

Una comprensibile reazione d’istinto in quanto Michela Persico è così straripante che si fatica a tenere a freno l’entusiasmo. Esattamente come il suo vestito dorato che stenta a contenere il suo prosperoso décolleté.

E che dire delle gambe? Accavallate e lasciate scoperte dal vestito, sono così toniche e affusolate da fare a gara con il florido décolleté nel catturare gli sguardi dei follower.

Insomma, Michela Persico, nella foto in questione, è talmente incantevole da indurre più di un follower a chiedersi se quello che non smettono di ammirare sia solo un sogno di una notte di inizio estate.

No, è tutto vero. Anche se è fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, Michela Persico è reale. Lo può testimoniare il compagno, Daniele Rugani, che proprio grazie alla sua presenza di sicuro si è già gettato alle spalle le amarezze dell’ultima fallimentare stagione della Juventus.

D’altronde, avere al proprio fianco una compagna come Michela Persico, capace di illuminare una notte d’estate con il suo fascino e la sua irresistibile sensualità, è il miglior modo per dimenticare le delusioni con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Ma gli hater sono sempre in agguato e così non sono mancati alcuni commenti sarcastici, del tipo “su sta foto c’è un 95% plastica e 5% essere umano“, che inverano che ‘la mamma dei cretini è sempre incinta’. O, quantomeno, di quelli che non hanno occhi per ammirare una simile bellezza.