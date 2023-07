Costume straripante: Eleonora Incardona alza le temperature

Ma a risaltare è soprattutto la sua bellezza. Come già accennato, la siciliana è molto attiva sul proprio profilo Instagram dove carica contenuti quotidianamente, interagendo spesso con i propri follower. A tal proposito, una delle ultime foto caricate ha lasciato a bocca aperta tutti i fan, per via delle sue forme a dir poco perfette.

Eleonora Incardona incanta Instagram: lo scatto è bollente

L’estate è ufficialmente arrivata, e questo permette alle celebrità di godersi un pò di sole e relax. Non fa ovviamente eccezione Eleonora Incardona, che ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza a Forte dei Marmi.

Dopo aver lavorato a Milano con alcuni scatti per Gaelle Paris, per la giornalista è arrivato il momento del meritato riposo. La location scelta per trascorrere qualche giorno in serenità è la splendida Forte dei Marmi, meta sempre molto ambita. Le vacanze appena iniziate danno modo ai fan più assidui di poterla ammirare in tutto il proprio splendore, grazie ai contenuti caricati con grande frequenza. A tal proposito, l’ultimo scatto pubblicato dalla bella siciliana ha alzato notevolmente la temperatura dei propri follower.

Possiamo infatti ammirarla con un costume di colore rosa, che mette in risalto un fisico da urlo e un lato A sempre più prosperoso. Come prevedibile i fan si sono scatenati nei commenti definendola “fantastica” e complimentandosi per la “bellezza mozzafiato”. Inutile sottolineare l’espressione abbastanza ‘colorita’ di alcuni commenti, che la Incardona evita ovviamente di commentare. La bellezza della giornalista è sempre più evidente, con i follower in attesa di un nuovo scatto che sperano sia sempre più bollente.