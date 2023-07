Martina Stella fa impazzire i followers: foto imperdibile

La incantevole Martina Stella non ha nessuna in grado di eguagliarla in bellezza e fascino. Ci sono diversi scatti che renderanno migliore la giornata di tutti noi.

Martina Stella, proprio come un astro, è eterna. A 38 anni lei è come se ne avesse sempre 18, sia dentro che fuori. L’aspetto è quello della ragazzina un po’ timida ma piena di voglia di amare e di essere amata che vedemmo ormai tanto tempo fa ne “L’Ultimo Bacio”.

Un film cult per la generazione di giovani di quegli anni, e parliamo dell’ormai non più vicino 2001. L’attrice toscana, originaria di Impruneta, in provincia di Firenze, è rimasta proprio in quelle vesti nell’immaginario collettivo di tanti adolescenti e maturandi di allora e che nel frattempo sono diventati adulti. Lei però ammette che ora quel ruolo le sta stretto, e già da diverso tempo.

La bellissima Martina Stella vorrebbe cimentarsi in dei copioni più impegnati, anziché restare confinata in parti in cui deve dare vita a personaggi ancora molto giovani di età. Vorrebbe impersonare una quasi quarantenne indipendente, forte e che ha saputo costruire tutto con le proprie mani.

Martina Stella, la più splendente delle vip su Instagram

Quasi a volere recitare una parte autobiografica. A Martina Stella auguriamo le migliori fortune in ambito professionale, mentre per quanto riguarda quello sentimentale non ne ha bisogno. Lei è sposata sin dal 2016 con il procuratore di calciatori Andrea Manfredonia.

I due hanno anche avuto un figlio che è prossimo ad andare all’asilo. Si tratta di Leonardo, che è nato nel 2019, tre anni dopo che Martina Stella ed il suo compagno si sono sposati. Lei in precedenza aveva avuto un’altra figlia, Ginevra, da Gabriele Gregorini, e che ora di anni ne ha 11.

Tutto questo fa anche capire quanto Martina Stella abbia tenuto alla cura della propria persona. Affrontare due gravidanze ed uscirne fuori in entrambe le circostanze con quel fisico incredibile che si ritrova non è cosa da tutti. La toscana è di una bellezza che non si può spiegare e che impone il silenzio della bocca e l’ammirazione degli occhi. Con un corpo stupendo, da favola, avvicinarsi ai quaranta anni in questo modo merita una standing ovation.

Semplicemente strepitosa

E possiamo ammirare la superlativa Martina Stella in uno shooting fotografico ce lei stessa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel corso del quale spiccano un paio di scatti per via delle curve esplosive di lei che emergono dallo schermo.

Ma come se non bastasse, di contenuti da guardare per ore ed ore Martina Stella ne ha postati tanti altri. Come ad esempio il video in cui lei sopra non indossa nulla e gioca a nascondersi agli occhi pieni di bramosia delle sue migliaia di followers. In particolare la possiamo ammirare mentre indossa con naturalezza della biancheria femminile nera e trasparente. L’emblema della seduzione. Con una malizia innocente e vezzosa, tipica solamente delle donne che sanno di essere belle, bellissime, di più. Proprio come è Martina. Una stella che brilla più delle altre.