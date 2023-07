Calciomercato, arriva dal Barcellona: colpo in Serie A

Il Barcellona potrebbe regalare nuovi innesti di spessore alle big della Serie A: colpo immediato, arriva dal club blaugrana. Il colpo di scena

Il calciomercato è appena iniziato, ma già sono circolate le prime indiscrezioni da urlo per rinforzare le big della Serie A. Da Barcellona è tempo di cessioni nonostante la volontà di Xavi di trattenere tutti i suoi migliori calciatori: ora il colpo di scena con la verità uscita a galla nelle ultime ore.

Tanti club di Serie A sono al lavoro per allestire una rosa altamente competitiva in ottica futura. Il Barcellona vorrebbe continuare a fare la voce grossa in campo europeo dopo il trionfo in Liga spagnola dopo anni. Tanti big sono pronti a salutare la compagine blaugrana: ora l’affare potrebbe concretizzarsi per far sognare i migliori club d’Italia.

Calciomercato, affare immediato: il big vuole lasciare Barcellona

Novità importanti per la prossima stagione di Serie A con tanti elementi di spessore nel mirino. Il Barcellona potrebbe così pensare all’addio di top player importanti, che hanno mostrato la volontà di andare altrove.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante spagnolo del Barcellona, Ferran Torres. Come svelato dal portale fichajes.net il club catalano potrebbe pensare alla sua cessione immediare per tagliare i costi. La sua intenzione non è più quella di restare al Barcellona aspettando così una via di fuga improvvisa per provare a vivere nuove emozioni.

Il suo profilo farebbe al caso di tanti top club di Serie A, come Juventus e Milan, sempre alla ricerca di calciatori di spessore che vantano già una grande esperienza internazionale. Un motivo in più per continuare a sognare con le big d’Italia con la volontà di arrivare fino in fondo: un momento decisivo per provare il colpo da urlo proveniente dal Barcellona.

Arrivato in Spagna dal Manchester City per circa 55 milioni di euro, ha rivelato che il suo sogno è quello di tornare a vestire la maglia del Valencia, il club che l’ha visto crescere e realizzarsi nel calcio che conta. Un obiettivo di mercato sempre attuale in vista della prossima stagione in Serie A. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027, ma la sua volontà è quella di continuare a vivere nuove esperienze da urlo lontano dalla compagine blaugrana. Un colpo importante per le big d’Italia per arrivare a continuare a sognare: l’affare si potrà fare subito.