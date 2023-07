Serie A, basta infrasettimanali: perché non si giocherà a metà settimana

Ufficializzato il calendario della Serie A 2023-24: stop ai turni infrasettimanali. Ecco perché non si giocherà a metà settimana

Da poche settimane è terminata la stagione 2022-23, i calciatori sono tutti in vacanza per ricaricare le pile dopo una stressante annata, eppure la nuova stagione è già ufficialmente partita con il varo del calendario della Serie A.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date del campionato della prossima stagione: si ricomincerà il 2o agosto per finire il 26 maggio. La novità è rappresentata dalla drastica dieta dimagrante cui sono stati sottoposti i turni infrasettimanali.

In calendario, infatti, ce ne sarà uno soltanto: il 27 settembre 2023. Una scelta motivata dalla necessità di non ingolfare il calendario agonistico, il che avrebbe costretto i club impegnati anche nelle Coppe europee a giocare di fatto ogni 3 giorni.

Quattro, invece, le soste per lasciare spazio agli impegni della Nazionale di Roberto Mancini nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024.

Serie A 2023-24: niente sosta a Natale e a Capodanno

Tuttavia, la grande novità, che non mancherà di far discutere gli addetti ai lavori, è che la Serie A non si fermerà durante Natale e Capodanno.

L’altra grande innovazione la regalerà la Supercoppa che, sempre in Arabia Saudita, vedrà l’esordio del nuovo format a quattro squadre, Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina, con semifinali incrociate e finale.

Lo aveva preannunciato il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, sottolineando gli aspetti positivi dei turni di campionato durante le festività natalizie e così è stato. Mastica amaro, invece, l’Associazione Italiana Calciatori che aveva proposto uno spacchettamento di una giornata nell’intervallo tra il post-Supercoppa e la ripresa delle Coppe europee a febbraio.

In pratica, l’AIC proponeva di spalmare un turno in due weekend, con 5 match in un fine settimana e gli altri cinque in un altro dimodoché dieci squadre avrebbero tirato il fiato nel primo weekend, le altre 10 nel secondo.

Ufficializzato anche il tabellone della Coppa Italia la cui detentrice è l’Inter di Simone Inzaghi. Il via è fissato per domenica 6 agosto con il turno preliminare. I trentaduesimi di finale sono in programma nel weekend successivo, 12-13 agosto, poi si passerà ai turni infrasettimanali: il 1° novembre, per i sedicesimi, il 6 dicembre, il 20 dicembre, il 10 e il 17 gennaio per gli ottavi di finale.

Il 31 gennaio 2024 saranno di scena i quarti di finale mentre le semifinali di andata e ritorno sono calendarizzate per il 3 e il 24 aprile. Finale il 15 maggio, come da qualche anno a questa parte, allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma.