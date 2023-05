Mancini, problemi in difesa? In Argentina sta sbocciando un talento strepitoso

Roberto Mancini guarda con coraggio alle prossime convocazioni dell’Italia, c’è una stella che sta emergendo nel mondiale Under 20 in Argentina

La Nazionale italiana potrebbe aprire un nuovo ciclo dando fiducia ai giovani, c’è un nuovo campione all’attenzione del commissario tecnico. Roberto Mancini non si farà pregare nel lanciare un altro giovane in campo.

Mancini sta notando con grande interesse quel poco che offre il campionato italiano, ma soprattutto l’andamento delle nazionali giovanili. C’è un nuovo ragazzo pronto per il salto di qualità, e non sarebbe la prima volta che il commissario tecnico vada controcorrente, azzeccando così la mossa.

Pensiamo almeno a tre calciatori lanciati dal ct, in primis Zaniolo che andò in Nazionale prima ancora di esordire in Serie A. Stessa cosa per Gnonto e per Pafundi, il primo ha mantenuto una buona media con l’Italia, il centrocampista friulano attende di spiccare il volo.

Per non parlare poi di Retegui (che ha fatto due su due in Nazionale) e di altri talenti, uno dei quali potrebbe anche aggiungersi per la Nation League.

Mancini trova un nuovo top player per l’Italia

Il commissario tecnico sta seguendo con grande attenzione il mondiale under 20, che terminerà l’11 giugno. In Argentina c’è davvero il meglio per i prospetti giovanili e alcuni talenti si stanno già lanciando, soprattutto c’è un ragazzo che potrebbe essere il futuro centrale della Nazionale.

Se ne parla come di un predestinato e la prima gara contro il Brasile ha confermato le sue qualità immense. Guarino in Nazionale da Mancini, sarebbe promosso dall’under 20 sino a quella maggiore.

Il centrale di proprietà dell’Empoli è un prospetto interessante, uno su cui si può già puntare a occhi chiusi. Nemmeno ventenne, Gabriele Guarino è un altro top player lanciato dall’Empoli che già al mondiale under 20 ha Baldanzi come gioiello da esposizione.

Il centrale di difesa, invece, pur non avendo ancora esordito in Serie A è già segnalato come uno dei migliori interpreti nel ruolo, tanto già da meritarsi le attenzioni delle big.

Mancini segue Guarino, che è stato monumentale contro il Brasile. Il migliore in campo insieme a Casadei (a proposito di nuovi convocabili) uscito anzi tempo per infortunio dopo settanta minuti. Un calciatore leader in campo, si muove con grande padronanza ed ha anche uno stile molto efficace.

L’Empoli vorrà trattenerlo almeno un’altra stagione, ma questo mondiale under 20 e la convocazione da parte di Mancini lo porterebbero subito a diventare un pezzo pregiato per il prossimo calciomercato.