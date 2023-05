Inter beffata, ha scelto la Juventus

Inter beffata dal top player che ha in mente solo la Juventus: nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ecco i dettagli.

Simone Inzaghi incassa una sconfitta netta ed evidente allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli e paga così una scelta di formazione abbastanza discutibile. Perché stravolgere la formazione titolare in quel modo ha fatto poco bene al gioco proposto.

Infatti i numeri sono tutti a favore degli azzurri. L’Inter ha sicuramente provato, una volta entrati i titolarissimi, a far del male al Napoli, ma evidentemente giocare in dieci uomini (dopo il rosso a Gagliardini, il peggiore in campo) contro una squadra così oliata e rapida era semplicemente impossibile.

L’unica nota positiva la rete di Romelu Lukaku che si conferma uno dei migliori giocatori per rendimento dal mese di aprile in poi. Nel frattempo, anche il mercato sembra non sorridere ai nerazzurri. Un top player ha scelto infatti di voler giocare alla Juventus snobbando la corte della dirigenza interista. Il difensore in questione è uno dei migliori centrali in circolazione. Nelle ultime stagioni, con la maglia del Villareal, ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare protagonista in una big europea.

Inter, il difensore ha scelto: andrà alla Juventus

Stiamo parlando del validissimo Pau Torres, difensore che negli anni vissuti con la maglia del Submarino Amarillo ha avuto sempre un ruolo da protagonista: tutti ricordano le sue grandi performance europee, in special modo la vittoria dell’Europa League 2020/2021 contro il Manchester United e il raggiungimento della semifinale di Champions League l’anno successivo (persa poi contro il Liverpool).

Insomma, parliamo di un profilo molto interessante e dalla grande esperienza che potrebbe dire la sua anche al di fuori della Liga spagnola. E infatti sembra ormai aver scelto la sua prossima destinazione: la Juventus.

L‘Inter ha provato a intromettersi, ma evidentemente il centrale spagnolo, in scadenza col Villareal nel 2024, è desideroso di voler continuare la sua carriera con i colori bianconeri. Lo riporta il giornalista Marco El Rawi, secondo il quale il difensore non andrà via dal piccolo comune spagnolo per meno di 30-40 milioni di euro, numeri non di poco conto.

La Juventus, come è noto, sta progressivamente avviando una mini-rivoluzione interna a prescindere dal nome di colui il quale diventerà direttore sportivo. Certo sarà l’addio di Leonardo Bonucci nel 2024, dunque ci sarà da ristrutturare gran parte del reparto difensivo che necessita di essere rispolverato a dovere.