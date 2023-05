Cristina Buccino, look mai banale: lato A in evidenza, il filo non regge

Cristina Buccino ha deciso di far impazzire tutti i suoi fan su Instagram: lo scatto della modella è sensazionale.

Cristina Buccino, modella, showgirl e influencer, è molto nota al grande pubblico soprattutto per le sue partecipazioni ad alcuni programmi TV, tra cui L’Eredità e l’Isola dei Famosi.

Dal 2009 al 2011, infatti, la Buccino ha vestito i panni della Professoressa sexy al fianco di Carlo Conti nel programma Rai, mentre la sua esperienza nel reality condotto da Alessia Marcuzzi risale al 2015.

Con il passare degli anni Cristina Buccino ha coltivato sempre più la sua attività sui social, diventando una vera e propria influencer. Attualmente su Instagram la calabrese – che compirà 38 anni il prossimo 16 giugno – può contare su oltre tre milioni di follower, che non mancano mai di fare i complimenti alla modella per le sue forme da capogiro.

Assieme alle sue sorelle Maria Teresa e Donatella la showgirl ha dato vita alla CDM Beauty Life, una linea di cosmetici che comprende soprattutto maschere di bellezza e sembra riscuotere un certo gradimento.

Dal punto di vista sentimentale, Cristina Buccino ha avuto diversi flirt nel corso della sua vita, anche se alcuni – come quello con Andrea Iannone – sono stati smentiti dalla diretta interessata. Di recente Amelia de la Osa, moglie di Lucas Hernandez (difensore del Bayern Monaco), ha rivelato su Instagram che suo marito avrebbe una storia proprio con la showgirl di Castrovillari.

Cristina Buccino senza freni su Instagram: fan in delirio

Cristina Buccino non ha voluto replicare a questa accusa, preferendo concentrarsi sulla sua attività di influencer. Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram dalla modella hanno fatto letteralmente impazzire tutti i suoi follower.

Nelle foto, infatti, la Buccino si mostra con un piccolo abito molto succinto che lascia ampio spazio alla fantasia. Il filo del vestito regge a malapena le forme prosperose dell’influencer, che sembra gradire questo approccio ‘piccante’ anche nella didascalia.

“La vita è troppo breve per indossare vestiti noiosi“, ha scritto Cristina Buccino su Instagram, mandando in visibilio tutti i suoi fan. In tantissimi hanno voluto lasciare un commento per elogiare la bellezza della modella, che resta immutata anche con il passare degli anni.

“Bellezza illegale“, scrive un fan sotto il post di Cristina Buccino, mentre un altro parla di “perfezione“. Qualcuno la mette anche in competizione con un altra celebre showgirl, lasciando chiaramente capire che la sua preferenza è per l’italiana: “Bellissima, altro che Belen“.