Sacrificio Inter, erede Skriniar arriva con lo scambio

L’Inter sembra aver trovato il giusto erede di Milan Skriniar al centro della difesa, un elemento in grado di aumentare la qualità del reparto

È una mossa che spiazza quella di Beppe Marotta, il difensore è pronto a vestire la maglia nerazzurra per una maxi operazione a far discutere, spiazzando decisamente gli altri top club.

Una delle priorità dell’Inter, dopo aver ceduto Brozovic, è di comprare un centrocampista e un difensore centrale, per completare la rosa e aggiungere qualità alla rosa di Simone Inzaghi. Se per la mediana l’unico obiettivo sembra essere Frattesi, in difesa sono stati avvicinati vari profili ai nerazzurri.

L’erede di Skriniar, però, è stato già designato, arrivando quasi a sorpresa a San Siro, dopo aver superato una fitta concorrenza. L’occasione giusta sta maturando, l’Inter potrebbe avere in rosa un elemento con esperienza in Serie A e anche con un po’ di sconto, considerando il valore delle contropartite.

Inter, con lo scambio arriva il centrale

Il reparto ha trovato, paradossalmente, una maggiore quadratura proprio con l’infortunio di Skriniar, incassando pochi gol nel finale di stagione e reggendo anche in finale di Champions League. Serve però un altro elemento lì in mezzo, un calciatore che possa far compiere il salto di qualità al reparto e il profilo giusto è già considerato: Demiral dall’Atalanta all’Inter, sono i nerazzurri di Milano a puntare con decisione sul turco.

È in rotta con i bergamaschi, basti pensare come nelle ultime tredici sfide di campionato sia partito solamente una volta da titolare. Si rilancerebbe all’Inter, giocando in una difesa a tre e con il supporto di una rosa che sembra adatta a valorizzarlo, anche grazie agli inserimenti offensivi sui calci piazzati. Inzaghi punta Demiral, è un calciatore che può compiere il definitivo salto di qualità in una big, dopo l’esperienza con la Juve.

Il turco ha dato il suo assenso ma la trattativa non è facilissima. L’Atalanta quota il suo centrale almeno 25 milioni di euro e per ricevere una contropartita ha chiesto Giovanni Fabbian, talento che l’Inter non vuole cedere a titolo definitivo. L’ex mezzala della Reggina ha bisogno di un’esperienza in Serie A, Marotta vorrebbe mantenere almeno un diritto di controriscatto su un calciatore molto abile anche in zona gol. Dettagli e contropartite da definire per mettere a segno l’affare, rilanciare Demiral sarebbe un altro merito importante per Simone Inzaghi nel prossimo futuro.