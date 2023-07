Sergio Rico, messaggio struggente: cosa sta succedendo

La brutta situazione che Sergio Rico sta attraversando, come da pronostico, sta rivelando anche degli episodi a dir poco struggenti

L’incidente di cui è stato vittima Sergio Rico ha sconvolto tutti i suoi sostenitori più accaniti. Così come gli appassionati di calcio in generale, essendo una notizia che non conosce alcuna fede calcistica.

Tutti quanti sono rimasti col fiato sospeso per settimane su settimane, fino a quando poi non sono arrivati degli aggiornamenti sostanziali, che di fatto hanno riacceso le speranze altrui e riportato un po’ di tranquillità nell’ambiente circostante.

Qualche giorno fa il portiere spagnolo ha abbandonato il reparto di terapia intensiva come da ordine dei medici, iniziando così a muovere i suoi primi passi verso il recupero totale delle sue condizioni psico-fisiche.

Condizioni messe a dura prova in maniera piuttosto critica, data la dinamica dell’incidente. Ai fini della cronaca e dell’informazione, è doveroso ricordare che il portiere del Paris sia stato ricoverato a Siviglia, luogo che ha così permesso a tutti i suoi cari di seguirlo attentamente e di stargli vicino lungo tutto il periodo di ricovero. Una situazione di coma non è mai facile da gestire. Fortunatamente i segnali positivi non hanno tardato ad arrivare, per quanto si siano fatti attendere.

Le dimissioni dall’ospedale hanno rallegrato tutti coloro che erano in pensiero per lui. Dai compagni di squadra passando in linea più generale agli altri colleghi. Insomma, in linea di massima tutti quanti si sono giustamente preoccupati per via di quanto accaduto. Il portiere stesso ha così deciso di ringraziare tutti coloro che gli hanno dedicato ben più di una preghiera, tramite un post su Instagram che ha fatto commuovere tutti i diretti interessati.

Sergio Rico fa commuovere i fan

Con un solo messaggio Sergio Rico ha fatto commuovere i fan. Un post su Instagram è riuscito a tranquillizzare tutti in men che non si dica. Ecco le parole pronunciate dal portiere.

“Volevo ringraziare ognuna delle persone che mi hanno mostrato e trasmesso il loro amore in questi giorni così complicati. Sto continuando a lavorare per la mia guarigione, migliorando giorno dopo giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di rivedervi al più presto“.

Queste le parole dell’estremo difensore spagnolo, che dopo un periodo di assenza dai social per ovvie ragioni ha deciso di rimettersi in carreggiata con parole incoraggianti. Per lui stesso così come per chi lo circonda.