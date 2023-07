Camila Giorgi infiamma tutti: gambe mozzafiato | VIDEO

La bella marchigiana, deludente sui campi di Wimbledon, stravince sui social grazie ad un video che ha mandato in estasi i fans

Anonimato. Una categoria nella quale per nessun motivo, anche se finisse al 700esimo posto del ranking WTA, potrebbe mai finire Camila Giorgi. La talentuosa tennista marchigiana, reduce dalla cocente eliminazione a Wimbledoon subita per mano della francese Gracheva, in qualche modo vince sempre. Come? Ma grazie alla sua straordinaria bellezza, ovviamente. E al suo fascino. Che, se possibile, aumenta con l’età.

Dopo aver destato un’ottima impressione in quel di Eastbourne, nel torneo immediatamente precedente ai Championships, che l’aveva vista spingersi fino alle semifinali, la nativa di Macerata era stata accreditata di un percorso differente sull’erba dell’All England Club. La pur più quotata avversaria – per lo meno in termini di attuale ranking WTA – l’ha spazzata via con un 6-2 6-4 che ha lasciato ben poche discussioni nel post match. E dire che Camila la settimana prima si era sbarazzata con facilità di una certa Ons Jabeur, numero 4 del seeding e finalista a Wimbledon nel 2022.

Come da ‘tradizione‘, Camila non si è certo strappata i capelli per una sconfitta talmente netta da non poter lasciare neppure il benchè minimo rimpianto. Dopo aver annunciato – con grande ‘felicità ‘ dei sui detrattori, che ne hanno approfittato per criticarla a dovere – una vacanza di una settimana in Thailandia, la bella 31enne ha fatto sfoggio della sua figura sui sempre amati canali social. Stavolta le coronarie dei tifosi sono state messe a dura prova.

Camila super sexy in minigonna: social in fiamme

Già generosa nel mostrare lati intimi e privati della sua persona, stavolta Camila ha voluto regalare ai suoi numerossimi fans persino un video. Il prodotto è tutto da guardare, da ammirare, con la protagonsita che potrebbe esser scambiata per una top model da chiunque non avesse prima capito che si tratta di una tennista professionista.

La minigonna sale senza freni lungo le sue gambe da sballo, il portamento è quello di una ragazza che sa benissimo, al di là del costante allenamento, di esser stata baciata da Madre Natura. E meno male, aggiungono i suoi tifosi.

Vedere la tennista azzurra così serena e rilassata anche dopo una sconfitta – non certo la prima in stagione – lascia ben sperare sulle motivazioni che la 31enne dovrà mettere in campo nella stagione americana sul cemento. Che prenderà il via subito dopo Wimbledon. E subito dopo la tanto chiacchierata vacanza in Asia, evidentemente necessaria per ricaricare le pile…