Anche Chiesa in Arabia: le cifre choc dell’operazione

L’Arabia Saudita è la protagonista nel calciomercato della Serie A, anche Federico Chiesa potrebbe lasciare il calcio italiano e la Juventus

L’attaccante bianconero sarebbe tentato dalle offerte provenienti dagli sceicchi, l’ipotesi è che la Juventus possa sacrificare il suo esterno offensivo. Un colpo che migliorerebbe nettamente i conti della società, un’operazione che ha il valore di un sacrificio.

Il calcio arabo sta sconvolgendo i piani di tutte le squadre europee, nessun calciatore è sicuro di rimanere in rosa. Lo shopping sfrenato sta coinvolgendo un po’ tutti i campionati, anche la Serie A si è accorta come il potere degli sceicchi possa essere decisivo per acchiappare i top player.

Dopo aver convinto Milinkovic Savic, gli arabi stanno tentando un altro grande colpaccio come Federico Chiesa. Il calciatore bianconero sarebbe un partente d’eccellenza nella Juve, la società bianconera lo darebbe via solamente per una grande offerta, quella che darebbe un senso al sacrificio sportivo.

Chiesa in Arabia, le cifre

L’esterno offensivo non ha vissuto una grande stagione in bianconero, l’infortunio lo ha condizionato e le ricadute sono state frequenti. Il rapporto con Max Allegri non è dei migliori, in campo è spesso costretto a sacrificarsi, basti pensare che in Napoli-Juve fu costretto a giocare da terzino su Kvaratskhelia, con esiti disastrosi per i bianconeri. L’attaccante vuole giocare con maggiore libertà e probabilmente l’offerta degli arabi potrebbe essere quella giusta, 60 milioni per la Juve sarebbe un’offerta più che valutata.

L’esterno offensivo partirebbe in Arabia Saudita, ma solo dopo aver avuto delle garanzie per quanto riguarda il posto in Nazionale. In vista di Euro2024, Federico Chiesa vorrà essere protagonista e, prima di ogni decisione, sarà comunque importante parlare con Roberto Mancini. Il confronto fra l’ala e il ct sarà determinante, per capire con quale forma arriverebbe a una competizione continentale, in quanto il torneo arabo non sembra al momento una lega così allenante, nonostante gli ingressi dei top player ultra trentenni.

Chiesa avrebbe anche motivi economici a supporto di un eventuale scelta araba. Potrebbe chiedere un ingaggio intorno ai 25-30 milioni di euro annui, non sarebbe questo il problema principale per i club, che hanno già investito queste cifre per gli stipendi di calciatori dal valore inferiore rispetto al bianconero. Al momento si naviga nel campo delle ipotesi, la Juventus poi dovrebbe trovare un sostituto dell’esterno offensivo e punterebbe su Berardi o Orsolini.