Milan, si sblocca la trattativa per l’attaccante: assist dalla Premier

In casa Milan si sblocca la trattativa per l’attaccante che tanto chiedono tanto Stefano Pioli quanto i tifosi. Ora il tecnico è accontentato anche grazie ad un assist che è arrivato direttamente dal campionato più ricco al mondo, vale a dire la Premier League.

In casa Milan è tempo di grandi trattative, con la strada che collega Milano alla Premier League che si sta facendo infuocata. Prima la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, poi l’arrivo dal Chelsea di Loftus-Cheek prima e di Christian Pulisic poi. Adesso proprio grazie al massimo campionato inglese si sblocca anche la trattativa per un attaccante che dunque andrà a completare il quadro offensiva, in attesa poi dell’arrivo di un innesto sulla corsia di destra. Ed in tal senso si tratta di un profilo dal grande potenziale che sicuramente ha le doti per accendere San Siro, in particolare nelle grandi notti, europee ma non solo.

I rossoneri hanno scelto l’attaccante

Come è noto, una delle principali indicazioni che ha dato Stefano Pioli in sede di mercato è quella di prendere con urgenza un centravanti. Complice l’età che avanza in maniera inesorabile, c’è bisogno di una punta che possa affiancare Olivier Giroud, permettendogli di tirare il fiato. I nomi che si fanno con più insistenza sono quelli di Scamacca e Morata, ma attenzione alla svolta a sorpresa.

Un nome sempre caldo è quello di Noah Okafor, talento svizzero in forza al Salisburgo e già nel giro anche della Nazionale elvetica. I rossoneri sono da tempo sulle sue tracce ma fin qui a frenare tutto c’era la valutazione di circa 30 milioni di euro che ne fanno gli austriaci. La svolta, però, può arrivare, come detto, dalla Premier League. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, per Charles De Ketelaere si stanno muovendo seriamente club inglesi. Nel caso in cui il belga dovesse essere ceduto, allora il ricavato sarebbe reinvestito su questa punta che mette tutti d’accordo nella dirigenza.

Okafor al Milan, la svolta

Come è noto, si tratta di un profilo che piace e tanto alla dirigenza rossonera ma sul quale c’è anche il Lipsia. Centravanti di movimento, ha trovato la via della rete per 10 volte in tutte le competizioni nella stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle, vale a dire quella 2022/2023.