Alessia Marcuzzi da favola in spiaggia: lo zoom fa impazzire i fan

Alessia Marcuzzi si sta godendo qualche giorno di relax al mare. La popolare showgirl fa impazzire i fan con alcuni scatti postati su Instagram

E’ ancora oggi una delle conduttrici televisive più popolari, nonostante negli ultimi tempi abbia accusato qualche passaggio a vuoto in termini di ascolti. Ciononostante Alessia Marcuzzi resta una figura femminile del mondo dello spettacolo e dello showbiz tra le più seguite e ammirate. Anche la vita privata dell’ex compagna di Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti continua ad essere passata al setaccio dalle riviste di cronaca rosa e dai siti di gossip.

La showgirl romana negli ultimi tempi si è messa molto più in evidenza sui social che non sul piccolo schermo. Dagli esordi, giovanissima, su Telemontecarlo, fino alla presenza costante nei palinsesti di Mediaset, la Marcuzzi si è ritagliata uno spazio in termini di popolarità che ancora oggi resiste al tempo che passa.

Nel corso degli anni ha fatto molto discutere la sua vita sentimentale che l’ha vista finire spesso sulle copertine dei magazine specializzati. Nell’estate del 2000 fece scalpore la sua appassionata relazione con Simone Inzaghi, all’epoca centravanti della Lazio scudettata. Da quella storia travolgente nacque il primo figlio di Alessia, Tommaso, che oggi è un giovane adulto di ventidue anni.

Alessia Marcuzzi sdraiata in spiaggia fa girare la testa si suoi fan: social in delirio

Anni dopo un’altra liaison della showgirl ha fatto parlare molto, quella con il deejay e speaker radiofonico Francesco Facchinetti, dal quale Alessia ha avuto una bimba di nome Mia.

Oggi la Marcuzzi è una donna realizzata da tutti i punti di vista e anche se in televisione è meno presente rispetto a qualche anno fa, grazie ai social riesce a mantenere alto l’interesse nei suoi confronti. In particolare il suo profilo Instagram, seguito da oltre cinque milioni e mezzo di followers che la osservano nelle vicende di vita quotidiana.

Lei ricambia queste attenzioni postando scatti e foto in pose a volte molto sensuali. Come ad esempio l’ultima in cui appare in primissimo piano mentre prende il sole sdraiata sulla sabbia. Sguardo ammaliante e un costume azzurro intero che lascia poco spazio all’immaginazione: un’immagine che ha scatenato i commenti entusiasti di centinaia di fan decisi a porre in risalto la bellezza di un fisico che non sembra risentire affatto degli anni che passano. E il numero dei followers nel frattempo continua a crescere.