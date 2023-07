Monchi salva la Juve: lo vuole davvero

Monchi guarda con attenzione il campionato italiano: un affare è pronto con la Juventus, già da chiudere nei prossimi giorni.

L’ex ds della Roma ha sempre un mirino puntato sulla Serie A, ci sono calciatori che possono migliorare decisamente migliorare l’Aston Villa, liberando così i bianconeri di un elemento un po’ discordante negli ultimi anni.

La ripartenza dell’Aston Villa con Monchi rappresenta uno sprint per la Premier League, che ha ritrovato una storica squadra pronta a battagliare. Il settimo posto della scorsa stagione, con la qualificazione in Conference League, ha aumentato il desiderio di competitività degli inglesi, dando così al direttore sportivo un ampio margine di scelta.

Proprio per questo, lo spagnolo valuta con entusiasmo la fase di mercato, strappando così alla Juve e all’Italia un calciatore, un elemento che può aumentare la qualità per gli inglesi.

Monchi-Juventus, pronto l’affare

L’Aston Villa ha bisogno di elementi con esperienza, ritornare in Europa con una rosa di qualità consentirebbe agli inglesi di puntare al ruolo di favorita in Conference. Senza l’Osasuna e con l’Italia ancora incerta tra Juve e Fiorentina, gli inglesi sanno come le attenzioni maggiori sono rivolti proprio verso l’Aston Villa nella terza competizione europea. Per fare ciò, ci sarà anche da aumentare il livello della rosa, facendolo con giudizio: Monchi punta McKennie all’Aston Villa.

Il centrocampista americano negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito al Leeds, il diritto di riscatto è sfumato per la retrocessione in Championship. Il mediano in bianconero ha convinto a tratti, per lui due stagioni e mezza in Italia alternandosi in campo, ma mai dimostrando di essere un vero leader in mezzo al campo. Monchi però vede in lui l’elemento ideale da piazzare in mezzo al campo, convinto delle sue qualità come riporta anche TodoFichajes.

La valutazione del centrocampista resta ancora un punto da analizzare. Il Leeds lo avrebbe riscattato per 31 milioni di euro, i bianconeri dovranno però abbassare le pretese e accontentarsi di 20 milioni, una cifra giusta tutto sommato guardando anche al curriculum del mediano. McKennie all’Aston Villa, l’affare per Monchi potrebbe essere già definito nei prossimi giorni e togliere una sorta di “peso” alla società bianconera.

Non è l’unico esubero per la Juventus, che dovrà piazzare diversi elementi. Arthur, Zakaria, Pellegrini e altri ancora sono nella lista dei cedibili, il denaro proveniente dalle partenze sarà riequilibrato tra il bilancio e l’unico colpo da piazzare a centrocampo per la prossima stagione.