Aida Yespica esplosiva: fisico perfetto

La bella venezuelana Ayda Yespica mette in mostra tutta la sua bellezza sui social. Uno degli ultimi scatti, infatti, ha lasciato tutti senza fiato.

Ayda Yespica inizia la propria carriera in Venezuela, dopo nel 2002 prende parte a “Miss Venezuela”. Nel 2008 si trasferisce in Italia, più precisamente a Milano, dove intraprende la carriera da modella.

Oltre a vari calendari che l’hanno vista protagonista, Ayda in Italia ottiene enorme successo anche grazie alla apparizioni sia sul piccolo che sul grande schermo. Tra quelle più importanti troviamo il programma “Grande Fratello Vip”, dove la venezuelana partecipa come concorrente nel 2017, mentre per il grande schermo ha preso parte nel 2007 al cinepanettone “Natale in crociera”, al fianco di Christian De Sica.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, in passato Ayda ha avuto una relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari, con la quale ha avuto un figlio dal nome Aron nato nel 2008. Ayda oggi è sempre molto attiva sui social, dove si mostra sia in ambito lavorativo che privato. A tal proposito, uno degli ultimi scatti pubblicati ha lasciato tutti senza fiato.

Ayda Yespica da capogiro, fan a bocca aperta: lo scatto è pazzesco

Ayda Yespica ha grande seguito sul noto social network, tanto da arrivare a quota un milione di follower. Le apparizioni televisive e non solo, infatti, hanno portato il pubblico a seguirla sempre con molto interesse. Ad attirare l’attenzione, ovviamente, sono anche i contenuti postati dalla bella venezuelana, sempre molto accattivanti. In tal senso, l’ultimo contenuto postato non ha deluso le aspettative.

Nell’ultimo scatto pubblicato, possiamo ammirarla con indosso un abito nero che ne risalta la bellezza. Ad attirare l’attenzione di tutti è la scollatura della parte superiore, che rende ben visibile un lato A decisamente prosperoso. “Sei bellissima” e “che dire, senza parole”, sono i commenti più gettonati, segno di quanto Ayda sia apprezzata sotto ogni punto di vista.

Per Ayda Yespica, dopo un periodo intenso di lavoro, è arrivato il momento di godersi un pò di riposo, continuando comunque ad incantare i follower con degli scatti a dir poco travolgenti. Ayda è pronta a stupire sempre di più, con i fan in attesa di poter ammirare ancora le sue forme sempre più esplosive. Su Instagram, ovviamente, dove è da anni una delle regine incontrastate grazie al suo fisico meraviglioso, alle sue forme che mandano letteralmente fuori di testa.