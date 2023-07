Serie A, sarà rivoluzione: ecco cosa sta per accade

Il calcio ha smesso da tempo di essere un gioco ancorato a principi intoccabili. Questa volta parliamo di una svolta epocale

Il gioco più bello del Mondo vive di continui cambiamenti, non sempre in meglio. Per come si sta evolvendo, la sensazione è che si vada sempre di più versa la formula dello show business piuttosto che su una disciplina basata sulla irrazionale follia del tifoso.

La dimostrazione la danno, in primis, il numero dei tornei che Fifa e Uefa istituiscono con una frequenza che non fatichiamo a definire preoccupante.

Senza limitarci ai calendari dei campionati spesso compressi, vedi le lamentele in serie A di Maurizio Sarri ed in Premier di Jurgen Klopp, allargando lo sguardo vediamo altro. Basti pensare alla nascita di una Coppa “povera” come la Conference, passando poi alla Nations League, al futuro Mondiale per Club.

Inoltre, le manifestazione calcistiche più rilevanti, come i Mondiali, ormai appannaggio di Paesi dove sia le temperature, per il lato tecnico, sia la storia, per la diffusione del gioco, poco hanno a che fare con la reale bellezza del calcio.

La verità è che più che ai tifosi, i presidenti di Uefa e Fifa, rispettivamente Aleksander Ceferin e Gianni Infantino, si rivolgono agli utenti televisivi. Insomma il calcio come una fiction. La prossima modifica potrebbe toccare una delle regole basilari del calcio.

Ancora più spettacolo: ecco come cambierà il fuorigioco

Lo scopo, inutile nasconderlo, è quello di produrre uno spettacolo che aumenti i ricavi. Ormai fare calcio costa tanto, forse troppo, da qui il continuo ingresso di fondi sovrani che in barba ad ogni norma detengono più partecipazioni nello stesso campionato.

Ora, per aumentare l’appeal, l’ultima novità riguarda la regola del fuorigioco. Adesso un giocatore, per essere punibile, deve essere in una posizione attiva, con una qualsiasi porzione del corpo, anche di 1 solo cm, atta a segnare (ovviamente escluse le braccia dall’ascella in giù, ndr). Ebbene, la Fifa avrebbe deciso di rivoltare totalmente la regola.

Come riporta la pagina Instagram calciatoribrutti, l’intenzione sarebbe quella di introdurre il concetto di luce tra difendente e attaccante, in misura ancora più ampia. In sostanza, secondo la Fifa, l’offiside potrebbe scattare solamente se l’attaccante fosse totalmente al di là del difendente. Quindi, se ora avere un alluce oltre determina il fuorigioco, con la modifica della norma, il quadro viene rovesciato. Avendo l’intera gamba oltre il difendente, non comporterebbe la punibilità della posizione.

A spingere per questa posizione sarebbe stato soprattutto Arsene Wenger. Al momento, questa nuova regola è stata sperimentata nei campionati U18 e in fase di test dalla prossima stagione nei campionati U21 maschile e U19 femminile. Tutto questo mentre solo dai Mondiali del Qatar, è entrato in scena il fuorigioco semiautomatico, già attivo in serie A dallo scorso giorne di ritorno.