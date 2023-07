Gli acquisti non sono validi: stangata FIFA sull’Arabia

Prima stangata da parte della Fifa a uno dei club arabi più attivi sul mercato: la situazione imbarazza l’intero sistema calcistico saudita

È un buon momento per il calcio arabo che forte del supporto e del patrocinio del governo di Riyad ha tutte le carte per dominare dal punto di vista finanziario e non il mercato calcistico del futuro. Cosa che ha messo in secondo piano il calcio del Vecchio Continente che è stato costretto a fare i conti con i petrodollari provenienti dal Medio Oriente.

Cristiano Ronaldo è stato sette mesi fa il primo ad aprire il trend, l’ultimo cronologicamente è stato invece Sergej Milinkovic-Savic, approdato all’Al Hilal dalla Lazio per una cifra vicina ai quaranta milioni di euro.

Ma non è tutto oro quel che luccica e così si stanno addensando le prime nubi attorno al calcio saudita che di sicuro nei prossimi anni avrà a che fare molto con la giustizia calcistica internazionale a causa della sua spropositata, e quasi monopolistica, capacità di acquistare tutti e tutto.

Fifa, stangata all’Al Nassr di Ronaldo: il motivo

L’Al Nassr ha ricevuto brutte notizie dal massimo organismo calcistico internazionale, la Fifa, a causa di una situazione contrattuale non rispettata dal club. In pratica, la Fifa ha tirato fuori una questione vecchia di almeno due anni e concernente una disposizione del Tas di Losanna che intimava il club di Ronaldo a pagare un bonus di 390mila sterline presente nel contratto di Ahmed Musa, acquistato nel 2018 dal Leicester City.

Nel contratto del nigeriano, oggi centravanti in forza al Sivasspor, erano presenti dei bonus che i sauditi avrebbero dovuto pagare agli inglesi in base ai successi ottenuti in campo. Ebbene, l‘Al Nassr li ha raggiunti tutti (ad esempio vinse il campionato saudita 2018/2019) ma non ha mai saldato i propri debiti nei confronti degli inglesi. Così la Fifa ha dovuto bloccare il mercato in entrata del club per le prossime tre sessioni di calciomercato.

Ora il club si trova quasi costretto, se vuole ovviamente proseguire nell’attuale mercato, a pagare il debito ai Foxes. Ma a prescindere da ciò, è chiaro che si sta facendo riferimento a uno schiaffo clamoroso nei confronti del nascente calcio saudita, di cui l’Al Nassr è il maggior rappresentante, che sta mostrando le sue prime crepe agli occhi degli osservatori internazionali.