Eva Padlock da bollino rosso: rovente in spiaggia

Eva Padlock sulla spiaggia lascia tutti senza fiato ancora una volta: il primo piano in bikini della super modella è spettacolare

Una meraviglia, difficile dire altrimenti di lei. La bellezza e la sensualità di Eva Padlock sono entrate di prepotenza nella mente e nel cuore di milioni di ammiratori sui social e non solo e le prospettive che la modella spagnola ci regala stanno lasciando il segno, come ampiamente prevedibile, nel corso di questa estate 2023.

Eva ci ha abituato benissimo del resto nel corso degli anni, fin da quando molti di noi hanno fatto la sua conoscenza collegandosi la domenica con le gare della Moto GP in televisione. La Padlock, qualche tempo fa, era infatti una delle ombrelline più affascinanti del circus delle due ruote e con la sua sola presenza strappava boati di ammirazione rendendo l’atmosfera torrida già molto prima della partenza delle gare. Ondeggiando sinuosa tra la griglia di partenza e il paddock, Eva lasciava senza fiato. E continua a farlo, ovviamente, negli scatti sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Un profilo che è diventato un cult tra gli appassionati e che infatti vanta oltre due milioni di followers. Niente di cui stupirsi, visto che Eva mette in mostra pose sempre più provocanti e soprattutto con una silhouette perfetta in ogni dettaglio, dalle forme avvolgenti e pericolosissime.

Sapore di sale tra i capelli: Eva Padlock dopo il bagno si rilassa al sole, la temperatura sale di colpo con il suo balletto in costume

Impossibile, sempre e comunque, rimanere indifferenti di fronte alle immagini condivise dalla 39enne sul web. In piena estate, lei sa di sicuro come alzare ulteriormente le temperature e non si fa certo pregare per farlo.

Nell’ultimo breve reel, la vediamo in spiaggia, il mare sullo sfondo, in posa sull’asciugamano dopo essersi concessa un tuffo rigenerante. Il sale tra i capelli non le da’ fastidio, anzi le da’ l’occasione per scuotere in maniera sensuale e provocante la sua chioma. L’attenzione di tutti finisce però inevitabilmente sul suo fisico clamoroso, con una scollatura che in bikini risulta semplicemente incontenibile. Una visione che quasi buca lo schermo e che non può che attirare la solita valanga di like e commenti tutti per lei. Indici di gradimento bulgari per Eva, applausi a scena aperta e una estate ancora tutta da vivere per la gioia dei fan.