Serie A: prendono Koopmeiners, si chiude con lo scambio

Il mercato in Serie A si sta infiammando giorno dopo giorno ed ora un club è davvero alla stretta finale per Teun Koopmeiners. La svolta in questa trattativa è arrivata grazie alla proposta di uno scambio, con la contropartita in questione che rappresenta la chiave per sbloccare l’operazione.

Una delle stelle più brillanti della passata stagione è stata senza ombra di dubbio Teun Koopmeiners, che ha stupito tutti fornendo prestazioni da urlo. In ogni fase di gioco, dall’interdizione fino ad arrivare alla zona gol. Chiaramente le sue prestazioni non sono passate inosservate per tante squadre, in Italia e non solo, ed il suo nome è stato accostato a diverse compagini. In tal senso nelle ultime ore è arrivata la svolta nell’operazione grazie ad uno scambio per certi aspetti molto sorprendente. E l’Atalanta può esultare, dal momento che viene accontentato anche Gian Piero Gasperini, che con un profilo del genere può fare un lavoro importante.

Serie A, colpo olandese dall’Atalanta

Dopo un anno in cui ha fatto bene ma senza eccellere, la passata stagione è stata senza ombra di dubbio quella della consacrazione per Teun Koopmeiners, che ha dimostrato di essere un grandissimo tuttocampista. Grazie alla sua falcata ed alla sua fisicità, infatti, è stato un fattore tanto in fase difensiva quanto in fase offensiva, oltre ad essere un ottimo metronomo di centrocampo.

Adesso la Juventus, come è noto, si sta muovendo sulle sue tracce dal momento che rappresenterebbe un innesto capace di far alzare il livello della linea mediana. Stando a quanto raccontato da “Blastingnews“, infatti, i bianconeri sono in trattativa con l’Atalanta ed hanno deciso di inserire nell’operazione il cartellino di Matias Soulè, che tanto piace agli orobici. Chiaramente si tratta di una carta giocata per far abbassare le pretese del bergamaschi. Che però vedrebbero di buon occhio questa soluzione.

Koopmeiners alla Juventus, scambio con Soulè

Nella stagione che da poco ci siamo lasciati alle spalle l’olandese ha trovato la via della rete per 10 volte, raggiungendo per la prima volta in Italia la doppia cifra. Classe 2003, Soulè invece rientra tra i giovani lanciati da Allegri. Si è fatto apprezzare per i colpi e per la sua classe. Alla corte di Gasperini potrebbe provare a spiccare il volo trovando maggiore spazio.