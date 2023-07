Bernardeschi sorprende ancora: torna in Serie A, i dettagli

Federico Bernadeschi un anno fa ha cercato fortuna in MLS approdando a Toronto insieme ad altri italiani come Criscito e soprattutto Lorenzo Insigne. Le cose però non stanno andando come sperato e potrebbe tornare in Italia

Dopo l’esperienza alla Juventus Federico Bernardeschi lo scorso anno ha deciso di intraprendere un nuovo tipo di avventura, che si discostasse completamente da quanto fatto fino a quel momento. Nel 2022 l’ex bianconero a parametro zero si è accasato in quel di Toronto dove con Criscito e soprattutto Lorenzo Insigne era chiamato a costruire una colonia italiana vincente in MLS.

Il mancino di Carrara era reduce da annate complicate alla Juventus con tante critiche e poche soddisfazioni personali, al netto dei successi di squadra accumulati negli anni. Bernardeschi ha quindi provato un’aria nuova in un calcio completamente diverso e particolarmente distante da quello europeo, non solo dal punto di vista geografico.

Anche a Toronto non sono mancate difficoltà e problematiche, seppur stavolta più in termini di risultati di squadra che personali. I numeri del suo rendimento sono infatti buoni con 8 gol nelle prime 13 apparizioni in MLS dello scorso anno. Meno bene invece nella stagione attuale dove il contatore delle reti è fermo a quota tre, ed in generale il Toronto viaggia nei bassi fondi della classifica di Eastern Conference con un desolante penultimo posto che fa pensare ad un’altra annata senza il brivido dei playoff.

Molto negativo quindi il rendimento di squadra della compagine canadese, con Bernardeschi che è stato anche pr0tagonista nelle scorse settimane di un’espulsione contro Orlando per un tentativo di testata a Wilder Cartagena. Non sono mancati rammarico e scuse sui social per Bernardeschi che potrebbe tornare in auge per la Serie A.

Calciomercato, Bernardeschi da Toronto alla Serie A: ipotesi per il Bologna

Viste le difficoltà in quel di Toronto non vanno esclusi colpi di scena nel futuro di Federico Bernardeschi che ha ancora in essere un contratto oneroso fino al dicembre 2026 con la società canadese.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ il nome di Bernardeschi sarebbe finito nel mirino del Bologna di Thiago Motta per la prossima stagione. Un mancino di qualità per la fase offensiva di una squadra già forte ed ambiziosa.

Si tratterebbe nel caso di un clamoroso rientro in Serie A anche se a frenare il tutto per ora c’è l’ingaggio del giocatore da 4 milioni di euro. Si tratta dell’ostacolo maggiore per il compimento della trattativa. Bernardeschi dal canto suo sarebbe comunque spinto dalla voglia di ritornare in Italia cancellando la parentesi americana.